Москва, 8 сентября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Пенсионную систему в России пора менять, отсутствие денег на доплаты малоимущим пенсионерам свидетельствует о том, что она трещит по швам. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов, комментируя информацию о том, что Пенсионный фонд России (ПФР) за первую половину 2016 года израсходовал все имеющиеся в его бюджете средства, выделенные на доплаты пенсионерам.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная система

«Причин этой ситуации может быть очень много, начиная от ошибки и кончая злым умыслом и правонарушениями. Но в конечном счете это показатель несовершенства в нашей пенсионной системе, того, что она трещит по швам, того, что ее надо менять», — сказал он.

По мнению Емельянова, в рамках нынешней финансовой структуры пенсионной системы у ПФР всегда не будет хватать денег на пенсии. «Система накопительно-страховая может существовать только в высокоразвитой экономике, где есть высокодоходные рабочие места, высокие пенсионные отчисления. В нашей экономике высокодоходных рабочих мест очень мало, поэтому пенсионная система будет трещать по швам», — сказал он, подчеркнув, что сейчас «прорвало» именно в этом месте, то есть коснулось доплат самым малообеспеченным пенсионерам.

При этом повышать пенсионный тариф нельзя, убежден парламентарий. «Просто надо переходить к распределительной системе, системе солидарности поколений, отказываться от накопительно-страховой — эта система рвется», — пояснил он.

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По словам Емельянова, в случае наличия в России распределительной пенсионной системы покрыть дефицит ПФР было бы легче. «Там совсем другой принцип функционирования пенсионной системы, там бюджетный принцип», — разъяснил он.

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С другой стороны, покрытию дефицита бюджета ПФР не поможет и заморозка накопительных пенсий, которую правительство РФ планирует провести уже четвертый год подряд, считает Емельянов. «Заморозка накопительных отчислений — это уже другая сторона медали, это просто безобразие, потому что система получается какая-то кастрированная. Нужно, чтобы либо полностью она работала, чтобы не замораживать накопительную часть, либо тогда уже отказываться от накопительно-страховой системы», — сказал депутат, подчеркнув, что у нынешнего правительства «нет мужества» признать несостоятельность пенсионной системы.

«Нехватка средств на доплату малоимущим пенсионерам — лишний довод в пользу того, что нужно менять всю систему», — полагает депутат.

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Пенсионный фонд России за первую половину 2016 года израсходовал все имеющиеся в его бюджете средства, выделенные на доплаты малоимущим пенсионерам, пишет РБК со ссылкой на доклад Счетной палаты. За шесть месяцев 2016 года Пенсионный фонд России потратил на доплаты сумму в размере 47,2 млрд рублей. При этом общий объем трат на эти цели в течение 2016 года должен был составить 43,9 млрд рублей. Перерасход составляет 3,3 млрд рублей.