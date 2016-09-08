Барнаул, 8 сентября, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Анна Шулякова — мать ребенка, которую нашли спустя трое суток после того, как она завела в подъезд и бросила своего полуторагодовалого сына Дениса — не проявила желания встречаться с сыном в спецучереждении, куда временно поместили малыша. Об этом сегодня, 8 августа, со ссылкой на СУ СК по Алтайскому краю сообщает телеканал «Катунь-24». Известно, что накануне полиция допросила и отпустила женщину под обязательство о явке. После освобождения жительница Троицкого района отбыла к знакомым в Первомайский район, хотя возможности встреч с ребенком ее никто не лишал.

Вести-Алтай Жительница Троицкого района Анна Шулякова, которая бросила своего ребенка в одном из подъездов жилого дома в Барнауле

Корреспонденты программы «Вести-Алтай» побывали в посёлке Гордеевский, где до весны 2016 года жил маленький подкидыш.

Как оказалось, Анну Шулякову в поселке отлично знают и прекрасно помнят: семья неблагополучная, и ей многие помогали. «У неё двое детей, но трехлетняя дочь уже почти год живет с родным отцом в другой семье. Анна, наверное, не слишком скучала по дочке, да и младшего сына, отца которого даже не знает, часто оставляла одного», — отмечают «Вести».

Вести-Алтай Так выглядит внутри дом Анны Шуляковой посёлке Гордеевский, где до весны 2016 года жил маленький подкидыш

Дом в Гордеевском Анна купила на средства материнского капитала. Но назвать его «жильем», в котором жил ребенок, судя по отснятым видеокадрам, сложно даже с большой натяжкой: отсутствие фрагментов стены заменяет шкаф, везде — мусор, в раковине — гора немытой посуды. А вот игрушек не наблюдается.

Органам опеки часто приходилось разыскивать Анну по всему поселку.

Вести-Алтай Вид из окна дома Анны Шуляковой посёлке Гордеевский, где до весны 2016 года жил маленький подкидыш

«Часто в доме посторонние люди, или она находилась у посторонних людей. Приезжаем, например, в село по адресу, её нет, нам приходится по всему селу ездить, часто находим её в компании пьяных людей», — поделилась информацией заведующая отделом районного Комплексного центра социального обслуживания населения Наталья Турукина. Она говорит, что Шулякова сама росла в неблагополучной семье и воспитывалась в коррекционной школе. Уже взрослой ей постоянно предлагали помощь — привозили вещи, продукты, закупали на зиму топливо.

Вести-Алтай Так выглядит внутри дом Анны Шуляковой посёлке Гордеевский, где до весны 2016 года жил маленький подкидыш

Помощь — это хорошо, но, вероятно, именно опека и повышенное внимание пришлись не по нраву женщине.

«Весной Анна просто исчезла вместе с сыном. На звонки из службы соцзащиты отвечала, что живет в Барнауле и в помощи не нуждается», — говорится в сюжете «Вестей».

Напомним, 3 сентября, когда Барнаул отмечал день рождения города, Анна Шулякова отвела своего сына в подъезд чужого дома, а сама уехала из Барнаула. За оставление ребенка в опасности ей грозит штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 1 года.

Как объяснила женщина полиции, на воспитание Дениса у нее нет средств. По поводу того, что оставила малыша в опасном положении, возразила: не на улице же бросила, а завела в подъезд, — отмечает «Катунь-24».

Тем временем Денис, помещенный в дом ребенка, начал улыбаться, активно играть с другими детьми: судя по всему, за свою маленькую жизнь он ни разу не видел столько игрушек.

Вести-Алтай Денис, которого мать бросила в подъезде одного из жилых домов в Барнауле, рассматривает игрушки, которых, вероятно, не вижу ни разу в жизни

«У мальчика есть небольшая задержка в развитии, но она преодолима», — считает логопед дома ребёнка Олеся Леонова.

Как дальше сложится судьба мальчика, пока не ясно. Матери, которая его бросила, предстоит пройти медицинскую экспертизу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в Следственном комитете РФ по Алтайскому краю выступили с ходатайством о передаче уголовного дела по факту оставления малолетнего мальчика в подъезде из органов полиции — в органы СУ СК РФ по АК. Следствию предстоит установить не только все обстоятельства оставления малолетнего в опасности, но и проверить действия сотрудников системы профилактики на предмет возможного недобросовестного исполнения обязанностей по профилактике совершения преступлений в отношении несовершеннолетнего.

Вести-Алтай Психолог дома ребенка и Денис, которого мать бросила в подъезде одного из жилых домов в Барнауле

Еще один громкий скандал с неблагополучной семьей, сбегающей из-под опеки, стал предметом судебного разбирательства в Зональном районе, куда мать троих детей Ирина Байкова переехала из Бийска. В наукограде ее семья тоже стояла на учете как неблагополучная. Но, в отличие от Анны Шуляковой, теперь уже бывшая жительница села Соколово Ирина Байкова своих детей нигде не бросала, но весьма посредственно за ними ухаживала.

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Это обстоятельство, а также антисанитарное состояние дома, привели к тому, что троих несовершеннолетних девочек пришлось поместить в стационар, а затем — и в спецучреждение. Разбирательство дошло до суда: после того как Ирина Байкова при помощи волонтеров, политиков и общественников обеспечила детям приемлемые условия для проживания, детей ей отдали.

Но опека настаивает на ограничении родительских прав. Этот вопрос, скорее всего, суд рассмотрит 26 сентября.