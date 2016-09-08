Вашингтон, 8 сентября, 2016, 10:18 — ИА Регнум.

Соперники по президентской гонке в США кандидат-республиканец Дональд Трамп и бывшая первая леди США Хиллари Клинтон ответили на ряд вопросов в рамках внешнеполитического форума, состоявшегося 7 сентября, сообщает The Guardian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Клинтон и Трамп

Так, отмечает издание, одним из вопросов, на который пришлось ответить кандидатам, стала борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам кандидата-демократа Клинтон, отправки сухопутных сил в Ирак в очередной раз не будет.

«Мы должны победить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это мой наивысший приоритет в борьбе с терроризмом. И должны добиться этого с помощью авиаударов», — отмечает бывшая глава дипломатии США, добавляя, что Вашингтон уже много добился, поддерживая арабские и курдские силы.

Соперник по гонке за кресло президента США Клинтон Дональд Трамп заявил, что у него есть план, который он не хочет разглашать, чтобы противник его не узнал.

Ранее кандидат-республиканец отметил, что, будучи избранным главой Белого дома, даст генералам 30 дней на разработку плана по уничтожению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако, по его словам, это не тот секретный план, о котором он часто упоминает в своих предвыборных выступлениях.

Россия также фигурировала в списке вопросов, на которые пришлось ответить кандидату-республиканцу. Так, Трамп заявил о том, что его отношения с Москвой и главой России Владимиром Путиным будут «очень, очень хорошими».

Ведущий напомнил республиканцу о том, что Путин — человек, который «аннексировал Крым, вторгся на Украину, поддерживает [президента Башара] Асада в Сирии, поддерживает Иран, а также пытается подорвать влияние США в ключевых региона мира», а также, как «утверждает разведка, вероятнее всего, является основным подозреваемым во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии».

«Ну никто не знает этого наверняка. Однако вы хотите, чтобы я стал называть некоторое из того, что делает в то же самое время президент Обама?» — подчеркнул Трамп, добавивший, что считает комплиментом данную ему президентом России характеристику.

«Если он говорит обо мне прекрасные вещи, я буду также горячо о нем высказываться. Я уже сказал, что он лидер с большой буквы», — отметил Трамп, подчеркивая, что, находясь в другой системе Путин больше соответствует определению лидера, чем Обама в США.

Был затронут и вопрос терроризма. Так, бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон заявила, среди прочего, что США необходимо ввести закон, запрещающий тем, кто находится в списке террористов, покупать оружие.

Затронула Клинтон и вопрос вторжения в Ирак, который она назвала ошибкой, за которую она принимает на себя ответственность. Признав вторжение таковой и подчеркнув необходимость учиться на своих ошибках, Клинтон добавила, что она лучше всего подходит для того, чтобы понять эти просчеты и не допустить их впредь. Она не упустила возможности уколоть своего соперника, напомнив, что он также поддерживал вторжение в Ирак.

Трамп, в свою очередь, повторил, что никогда не выступал за вторжение в Ирак, однако напомнил, что раз США туда вошли, Вашингтон должен был взять под своей контроль нефть ближневосточной страны.

«Мы потратили $3 трлн, у нас погибли тысячи и тысячи жизней, и затем происходит то, что … мы ничего с этого не имеем. Знаете, раньше награбленное принадлежало победителю. Сейчас там нет победителя, поверьте мне. Победителя нет. Однако я всегда говорил: берите нефть», — парировал заочно Трамп.

Если вторжение в Ирак Клинтон назвала ошибкой, то военное вмешательство в Ливии она считает «правильным решением».

«Я считаю, что принять меры было правильным решением», — заявила бывшая глава Госдепа США, обратившая внимание, что если бы Вашингтон не принял необходимых мер, там началась бы «гражданская война», которая носила такой же опасный характер, как-то, что сейчас происходит в Сирии.

Трамп, с другой стороны, подчеркнул, что Клинтон совершила «чудовищную ошибку с Ливией». По его мнению, администрация Обамы усугубила свою просчет тем, что у неё не было стратегии урегулирования ситуации после свержения Каддафи.

Также в списке вопросов, на которые пришлось ответить кандидатам в президенты США, был вопрос о качествах, которыми должен обладать главнокомандующий США. По мнению Клинтон, ими должны быть рассудительность и стальные нервы. Трамп же, в свою очередь, отмечает, что он располагает рассудительностью, поскольку «построил великую компанию», был «везде», а также работал с иностранными фирмами.