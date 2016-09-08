Москва, 8 сентября, 2016, 09:25 — ИА Регнум. Сегодня, 8 сентября, в третий день работы форума «Армия-2016» для специалистов, экспозиции парка «Патриот» посетят более 80 иностранных делегаций. Для зарубежных гостей будут открыты экспозиции ведущих отечественных предприятий ОПК, а также организован динамический показ возможностей современной и перспективной военной техники на сухопутном и водном кластере.

mil.ru Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2016»

Так, зарубежным военным делегациям продемонстрируют ходовые и огневые возможности БТР-82А, танка Т-90, ЗРПК «Панцирь-С», бронеавтомобилей «Тайфун-К» и «Тайфун-У», действия роботехнических комплексов «Уран-14» и «Уран-6», маневренные возможности тяжелых грузовиков семейства «Урал» и «Камаз», скоростных катеров, судов на воздушной подушке и амфибийных судов.

Затем для зарубежных гостей будет организован тест-драйв представленной военной и специальной техники.

Также в рамках третьего дня работы форума пройдет более 30 конференций, брифингов и круглых столов, посвященных различным аспектам обеспечения национальной и военной безопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, во второй день работы (7 сентября) на международном военно-техническом форуме «Армия-2016» подписано 17 контрактов на 130 млрд рублей. Форум «Армия-2016» проходит на территории парка «Патриот» с 6 по 11 сентября. Экспозиция форума размещается в залах и на открытых площадках общей площадью более 200 тыс. кв. м.

Напомним, с 6 по 9 сентября запланирована деловая программа. 10 и 11 выставочные мероприятия форума смогут посетить все желающие.