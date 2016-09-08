Москва, 8 сентября, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации (РФ) утвердило правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ на компенсацию оплаты взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан старшего поколения. Соответствующее постановление опубликовано в четверг, 8 сентября, на сайте правительства РФ.

waboutblog.com Пенсионеры

Субсидии будут предоставляться собственникам жилых помещений, которые проживают одни или в составе семьи из неработающих граждан (пенсионеров). Гражданам РФ, достигшим возраста 70 лет, будет предоставляться 50%-я компенсация, а достигшим 80 лет — 100%-я.

«Субъекты Федерации представили в Минстрой РФ данные о количестве неработающих граждан в возрасте от 70 до 79 лет, от 80 лет и старше, проживающих одиноко или в составе семьи, состоящей только из неработающих пенсионеров, — говорится в сообщении. — На основании этих данных между субъектами Федерации распределены 3,76 млрд рублей».

Отметим, что документ был одобрен на заседании правительства РФ 5 сентября текущего года.