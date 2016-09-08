Астана, 8 сентября, 2016, 08:13 — ИА Регнум. Глава правительства Казахстана Карим Масимов может подать в отставку в пятницу, 9 сентября, сообщает Sputnik.

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В пятницу состоится расширенное заседание правительства с участием президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. «Ожидается, что по его итогам премьер-министр Карим Масимов оставит свой пост», — сообщает источник.

Масимов возглавлял правительство с 2007 по 2012 год, затем два года он руководил администрацией президента Казахстана. 2 апреля 2014 года Масимов вновь возглавил правительство страны.