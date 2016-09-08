Тайбэй, 8 сентября, 2016, 06:06 — ИА Регнум. Около 10 тыс. жителей Тайваня выйдут на улицы Тайбэя 12 сентября, требуя от главы администрации Цай Инвэнь пересмотреть отношения с материковым Китаем. Большинство участников мирной акции протеста работают в сфере туризма и обслуживания, граждане недовольны тем, что после избрания нового тайваньского лидера туристический поток из КНР резко сократился в связи с позицией новой администрации.

traveltop.net Тайбэй

В 2015 г. количество туристов, прибывших на Тайвань из материкового Китая достигло рекордной отметки в 4,2 млн человек. Подобный показатель является прямым подтверждением качественного улучшения отношений между Пекином и Тайбэем.

В результате действий новой администрации Тайваня, а также отказа признать консенсус 1992 г. отношения между КНР и Тайванем вновь ухудшились, что вызвало резкое снижение туристического потока. По данным Национального туристического бюро Тайваня, менее чем за год количество туристических групп из КНР сократилось более чем на 30%, пишет «Наньцзао жибао».

Организаторы акции заявляют, что мероприятие носит мирный характер и никто из участников протестов не собирается причинять материальный ущерб государству или другим гражданам.

«Акция протеста согласована с властями. Общественный порядок во время акции протеста обеспечат 3 тыс. сотрудников полиции», — сообщили в муниципалитете Тайбэя.