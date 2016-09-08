Хабаровск, 8 сентября, 2016, 06:02 — ИА Регнум. Рыбодобывающие предприятия Хабаровского края за 8 месяцев 2016 года выловили самый большой объем рыбы и морских биоресурсов за весь постперестроечный период, передаёт корреспондент ИА REGNUM. С января по август включительно рыбопромысловики региона добыли 258,7 тысяч тонн водных биоресурсов. Это на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в минприроде края.

khabarovsk.md Дальневосточный лосось

Особые успехи демонстрирует лососевая путина. С начала промысла хабаровские рыбаки добыли уже 55 тысяч тонн лосося, что на 18 тысяч тонн превышает объемы прошлогоднего улова.

Осенней кеты рыбопромысловики планируют добыть 75 тысяч тонн рыбы, что также побьет прошлогодний рекорд.

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Добиться рекордных уловов рыбакам помогла помощь региональных властей в получении дополнительных квот: изначально прогноз ТИНРО обещал куда более скромный подход лосося к берегам хабаровских рек и бухт. Когда стада лосося начали буквально выплескиваться из речек, рыбаки забили тревогу и обратились за экстренной помощью к губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту.

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«На получение высоких результатов повлияла качественная подготовка рыбопромыслового флота, а также получение дополнительных квот на вылов минтая. На сегодняшний день добыто уже 145,8 тысяч тонн этой рыбы, и это также на 7,7 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Сохраняется довольно большое количество видов рыб, на которые не устанавливается общий допустимый улов. За счет этого в крае значительно выросла добыча западно-беринговоморской сельди. На 30% в этом году увеличен объем вылова краба», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM и.о. председателя комитета рыбного хозяйства минприроды края Кирилл Фирсов.

На сегодняшний день в торговые сети региона отгружено 490 тонн мороженной рыбы в рамках реализации региональной программы «Доступная рыба». Львиная доля — более 300 тонн — в этом объеме приходится на лососевые. По данным мониторинга, проведенного специалистами регионального правительства, реализация программы позволила снизить потребительские цена на мороженую рыбу в среднем на 6,79%.