Женева, Швейцария, 8 сентября, 2016, 04:51 — ИА Регнум. Украина может не успеть подготовиться к организации международного песенного конкурса «Евровидение» в 2017 году. Об этом 8 сентября пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Европейского вещательного союза (ЕВС).

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Как сообщается, до настоящего времени остаётся неизвестным, какой из украинских городов примет международный конкурс, а также за счёт каких средств будет построена вся необходимая инфраструктура. В случае если киевские власти не объявят о своем решении до конца октября, ЕВС может передать право принимать мероприятие другой стране.

По договорённости с ЕВС, занявшая второе место на «Евровидении-2016» Австралия, ввиду ее географического положения, номинально становится соорганизатором мероприятия, однако сам конкурс должен пройти в европейском регионе. Вторым соорганизатором «Евровидения-2017», согласно правилам, может стать Россия — как страна, занявшая на конкурсе третье место.

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