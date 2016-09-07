Вашингтон, 8 сентября, 2016, 00:00 — ИА Регнум. Министр обороны США Эштон Картер обвинил Россию в стремлении разрушить существующий мировой порядок. Заявление Картера приводит сегодня, 7 сентября, Associated Press.

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Картер считает, что, несмотря на некий «прогресс», который якобы был достигнут после окончания холодной войны, действия России ясно говорят о том, что Москва якобы задумала разрушить установившийся мировой порядок.

Глава Пентагона тиражирует давно набившие оскомину штампы западной пропаганды — Россия «вторглась» на Украину, Россия «аннексировала Крым». Картер обвинил Россию в непрофессиональном поведении в воздухе, космосе и киберпространстве, а также бряцании ядерным оружием.

Стоит отметить, что министр обороны США с завидной регулярностью твердит о том, что Россия — главный вызов для Америки, главнее Китая, КНДР, террористов и прочего.

Весь опыт мировой политики последних двух десятилетий говорит об обратном — сломать существующий мировой порядок стремятся именно США. И делают это они по одной простой причине — в существующем мировом порядке США вынуждены уступить мировое лидерство Китаю. А сделать это они крайне не хотят.