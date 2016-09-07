Санкт-Петербург, 7 сентября, 2016, 22:05 — ИА Регнум. Партию «Коммунисты России» вновь сняли с выборов в петербургский парламент. Такое решение принял сегодня, 7 сентября, Городской суд Санкт-Петербурга после иска КПРФ, передает корреспондент ИА REGNUM. Повторная проверка установила более 10% брака в подписных листах в поддержку «КР».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Исковое заявление от их конкурентов было зарегистрировано 30 августа. КПРФ требовала отменить постановление Центральной избирательной комиссии и последовавшее за ним решение Городской избирательной комиссии Петербурга о регистрации партсписка «Коммунистов России».

Изначально Горизбирком нашел слишком много недостоверных подписей в поддержку «КР», те пожаловались в ЦИК. В результате, Центризбирком указал, что экспертиза миграционной службы была проведена некорректно, в частности, напротив «недостоверных» подписей не указывалось, какие именно данные избирателя не соответствуют действительности. Напомним, в том числе и по этому основанию на выборах в парламент Петербурга были восстановлены партии ПАРНАС и «РОТ фронт».

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КПРФ же сочла неправомерной подобную ситуацию, так как ЦИК не проводил собственную проверку на брак. Поэтому петербургское отделение партии решило обратиться в суд.

Теперь «Коммунисты России» могут обжаловать решение Горсуда в десятидневный срок.

Политическая партия «Коммунисты России» была создана путем преобразования действующей с 2009-го года одноименной общероссийской общественной организации. Зарегистрирована как партия Минюстом России 18 июня 2012 года. Идеология партии — марксизм-ленинизм.

В единый день голосования, 18 сентября 2016 года, пройдут выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга на очередной пятилетний срок. Из 50 депутатов 25 избирается по партийным спискам по единому округу, еще столько же — по 25 одномандатным округам.

Как ожидалось, в выборах в городской парламент Санкт-Петербурга 18 сентября примут участие девять партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко», а также непарламентские ПАРНАС, «Коммунисты России», Партия роста и «РОТ Фронт». Если «КР» не удастся добиться восстановления на выборах, в бюллетенях останется восемь партий.