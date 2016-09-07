Санкт-Петербург, 7 сентября, 2016, 21:20 — ИА Регнум. Скорость строительства продолжения Невско-Василеостровской линии петербургского метрополитена вновь упала из-за проблем с вывозом грунта. Об этом говорилось сегодня, 7 сентября, на очередном заседании городского штаба по перспективному развитию метрополитена в Санкт-Петербурге.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Перерыв

Новая ветка метро пройдет от действующей станции «Приморская» к станции «Новокрестовская», возводимой у стадиона «Зенит-Арена», и далее к новой станции «Беговая» в Приморском районе города. Это необходимо для проведения в Петербурге матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

На сегодняшний день под землей установлено 1116 колец нового двухпутного тоннеля, что составляет 38% от его длины. «На сегодняшний день отставание проходческих работ составляет около 400 колец. Основная его причина — слабые темпы вывоза грунта в период с марта по июнь текущего года», — сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.

Чтобы исправить ситуацию и наверстать график, «Метрострой» закупил 25 автомобилей для вывоза грунта. Кроме того, приняты меры по ускорению строительства станции «Беговая», чтобы освободить силы и место для ускоренного сооружения тоннеля. Одновременно прорабатывается об использовании карьеров в 30-километровой зоне в Ленобласти для вывоза грунта от проходки тоннелей метро.

«Детальный график ликвидации отставания на строительстве НВЛ должен быть представлен вице-губернатору к 1 октября», — говорится в сообщении Смольного.

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Сегодня же штаб по перспективному развитию метрополитена рассмотрел ход строительства Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции «Спасская» до станции «Большой проспект» и обсудил возможность одновременного ввода в эксплуатацию в I квартале 2018 года электродепо «Южное» и Фрунзенского радиуса от станции «Международная» до станции «Южная».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года на совещании в Смольном глава «Метростроя» Вадим Александров назвал ситуацию «кромешным адом»: тогда темпы проходки снизились с 10 до 2 колец в сутки при плановой скорости 7 колец. Снижение скорости Александров объяснил обилием воды, которую приходится «черпать ведрами».

Однако по итогам июля скорость проходки вошла в график, и метростроевцы рассчитывали компенсировать отставание, которое связано со сложными подземными условиями на строящемся участке. Его уникальность заключается в том, что метро частично пройдет под акваторией Финского залива.