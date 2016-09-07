Вашингтон, 7 сентября, 2016, 21:05 — ИА Регнум. Самолет-разведчик ВМС США P-8 Poseidon в небе над Черным морем был перехвачен российским истребителем Су-27, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя американского военного ведомства.

military.com P-8 Poseidon

По версии американских военных, перехват совершавшего «регулярное патрулирование» самолета ВМС США произошел 7 сентября в международном воздушном пространстве над Черным морем и был «небезопасным и непрофессиональным». При этом уточняется, что в течение 19 минут российский истребитель Су-27 летел на расстоянии 27 метров от американского P-8 Poseidon, а затем приблизился на расстояние не более трех метров.

В данный момент с экипажем американского самолета беседуют дипломаты и по итогам этой беседы будет принято решение о каких-либо внешнеполитических заявлениях по этому поводу.