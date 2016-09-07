Москва, 7 сентября, 2016, 20:37 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ и «Адмиралтейские верфи» подписали контракт на поставку серии из 6 дизель-электрических подводных лодок проекта 636 «Варшавянка», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Церемония подписания контракта прошла на форуме «Армия-2016».

Mike1979 Russia Подводная лодка проекта 636 «Варшавянка»

Новые подводные лодки пополнят состав Тихоокеанского флота РФ к 2021 году. Первые две субмарины ВМФ России получит в 2019, затем еще по две в 2020 и 2021 годах.

Напомним, ранее серию из 6 «Варшавянок» получил Черноморский флот РФ, существенно укрепив свою мощь. Подлодки проекта 636 отличает их очень низкая шумность, что очень затрудняет их обнаружение противником.

Подлодки вооружены крылатыми ракетами «Калибр» (возможно применение как противокорабельных модификаций ракет, так и стратегических) и торпедами. Боевое крещение «Варшавянка» прошла в Сирии, где по позициям террористов из акватории Средиземного моря были запущены крылатые ракеты «Калибр».