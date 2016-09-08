Москва, 8 сентября, 2016, 07:09 — ИА Регнум. В кинотеатрах России начинаются показы фильма «Прокофьев: во время пути», снятого в редком для проката жанре музыкального документального кино. В режиссёрском кресле — Анна Матисон, создатель комедии «Млечный путь» и сценарист вторых «Ёлок». А одним из главных действующих лиц стал Константин Хабенский.

Цитата из д/ф «Прокофьев: Во время пути». реж. Анна Матисон. 2015. Россия Константин Хабенский

В фильме «Прокофьев: во время пути» две сюжетные линии: картина одновременно рассказывает историю жизни композитора и представляет видеодневник XI Пасхального фестиваля, в рамках которого Симфонический оркестр Мариинского театра объехал двенадцать городов и исполнил все симфонии и фортепианные концерты Прокофьева.

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM режиссёр Анна Матисон, на съёмки картины о Московском Пасхальном фестивале был получен заказ от Фонда Валерия Гергиева. И так как фильм предлагалось сделать в свободной форме, пришла мысль о двух сюжетных линиях:

«Сергей Прокофьев был блестящим пианистом и гастролирующим музыкантом. Он ездил по городам так же, как сегодня ездит Валерий Гергиев и другие солисты. Те же самые города, те же концертные залы, и, вы удивитесь, но те же проблемы: бытовые, с акустикой, эмоциональная усталость… Его путешествия до такой степени похожи на передвижения оркестра Мариинского театра, что невольно аналогии напрашивались, и это позволило написать сценарий, в котором параллельно существуют Прокофьев и Гергиев».

Цитата из д/ф «Прокофьев: Во время пути». реж. Анна Матисон. 2015. Россия Дневник

Фактологической основой фильма стали дневники Сергея Прокофьева, которые композитор вёл каждый день с 1907-го по 1933 год. «Начинаю такую запись. Пожалуй, что дневник». Эти слова — первая строчка в дневнике Прокофьева, датированная 3-м сентября 1907 года. С тех пор и за 26 лет дневник стал неотъемлемой частью жизни композитора.

Читать текст дневников в картину пригласили Народного артиста России, актёра Константина Хабенского.

«Хабенский сразу согласился сниматься, что стало большой удачей для нашего кино. У Кости есть большое доверие перед зрителями. И здесь он является своеобразным мостиком — человеком из игрового кино, который помогает воспринять кино музыкальное. Он не играет Прокофьева, а читает его дневники, перевоплощаясь в некий образ, то есть передаёт некий типаж… Лучшей судьбы для прочтения этих строк, мне кажется, и желать нельзя», — комментирует Анна Матисон.

Цитата из д/ф «Прокофьев: Во время пути». реж. Анна Матисон. 2015. Россия Константин Хабенский

По словам режиссёра, главной задачей фильма стало стремление помочь услышать Прокофьева абсолютно неподготовленным зрителям, тем, кто не заканчивал консерваторий, и может совсем не разбираться в музыке:

«Мы хотели, чтобы каждому было легко и комфортно воспринять музыку эмоционально. Для нас не так важны были какие-то биографические факты — когда композитор женился или развёлся… Это можно прочитать в Википедии. С музыкой всё иначе. Например, что такое последнее произведение Прокофьева, его Седьмая симфония, которую он написал, пережив уже несколько инфарктов? Это одно из самых светлых, прекрасных и волшебных произведений. Это факт биографии? Нет, не факт. Это даже не объективная истина. Но это то, как мы чувствовали эту музыку, и то, что хотели передать зрителю».

Цитата из д/ф «Прокофьев: Во время пути». реж. Анна Матисон. 2015. Россия Дирижёр

В картину вошли фрагменты симфоний из всех пяти концертов композитора с солистами Даниилом Трифоновым, Александром Торадзе, Денисом Мацуевым, Алексеем Володиным, Сергеем Бабаяном. В фильме также звучат произведения Шостаковича, Мусоргского, Масне, Барбера, Шуберта.

Напомним, по предложению президента Владимира Путина 2016 год объявлен Годом Сергея Прокофьева. 23 апреля со дня рождения композитора исполнилось 125 лет.