Санкт-Петербург, 7 сентября, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Очередной пикет у доски Маннергейму на Захарьевской улице Петербурга провели противники увековечивания памяти финского маршала и союзника Гитлера во Второй мировой войне.

Постояв, сменяя друг друга, около часа в одиночных пикетах с плакатами против появления доски нацистскому приспешнику в городе, не взятом нацистами, пикетчики перешли к активным действиям.

Читайте также: Активисты с лестницей изучили, как снять доску Маннергейму

На этот раз, помимо уже использованной накануне лестницы, представители ряда патриотических организаций принесли с собой мобильный генератор и болгарку. Подключив последнюю к заведенному генератору, один из активистов попытался взобраться на стену к доске.

Однако заранее прибывшие на место событий полицейские воспрепятствовали этому. Один из них наступил на электрический шнур, а затем разъединил болгарку и генератор.

Полицейские потребовали от активиста с болгаркой предъявить разрешительные документы на работы и предположили, что стене здания угрожает опасность повреждения. В ответ активист заявил, что не собирается причинять ущерб зданию или доске, а хочет лишь ее снятия со стены здания.

После длительных препирательств, инициаторы акции отказались от своих намерений, свернули оборудование и покинули Захарьевскую улицу. Впрочем, они обещали вернуться на следующий день, чтобы повторить попытку демонтажа незаконной доски.

Добавим, что сегодня у доски Маннергейму вновь находилась группа граждан «в штатском», создававших различные помехи пикетчикам и активно общавшихся с полицейскими. После завершения акции эти люди скрылись за дверью Ассоциации частных охранных организаций «Защита», находящейся в доме напротив.

Напомним, что 8 сентября истекает срок, к которому власти Санкт-Петербурга должны были отреагировать на появление незаконного объекта на Захарьевской улице. Прокуратура Санкт-Петербурга подтвердила, что в случае с доской Маннергейму действующий городской закон о мемориальных досках не соблюдался, а уполномоченные органы власти решений об установке доски не принимали.

Однако 7 сентября стало известно, что Музей городской скульптуры пока не получал указаний от комитета по культуре на снятие доски. Власти Центрального района Петербурга также подчеркивают, что не имеют отношения к возможному демонтажу доски Маннергейму. Одновременно стало известно, что в комитете по культуре учредили некую комиссию по доске Маннергейма, которая должна будет принять окончательное решение о законности установки «мемориала».