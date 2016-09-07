Симферополь, 7 сентября, 2016, 17:12 — ИА Регнум. В Крыму ощущается нехватка ряда российских банков, отказывающихся работать на полуострове, опасаясь санкций Запада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил министр экономического развития Республики Крым Валентин Демидов, комментируя статистические данные Центробанка, свидетельствующие о том, что количество банков на полуострове с 2014 года сократилось вдвое.

V. Vizu Отделение Сбербанка

Напомним, по данным ЦБ, число российских банков, работающих на территории полуострова, сократилось с декабря 2014 года по сентябрь 2016 года с 31 до 14, причём открывшиеся в республике банки не ушли с полуострова добровольно, а закрылись в связи с отзывом лицензии Банком России.

«Нам не хватает Россельхозбанка, не хватает Сбербанка, где есть весь ряд государственных программ, которые могли бы быть реализованы (в Крыму — прим. ИА REGNUM ), и участниками которых они являются. Чем больше будет конкурентная среда на рынке банковских услуг, тем более качественными будут эти услуги», — сказал Демидов.

Министр напомнил, что с 2014 года банковская система Крыма отстраивается «с нуля», а системообразующие банки Российской Федерации, в связи с санкционным режимом, в Крыму своих отделений так и не открыли.

«Поэтому, конечно, потребность в банковских услугах у нас велика, и она сохраняется. Вместе с тем, большие шаги сделаны в сторону нормализации ситуации в этом секторе, работают два крупных (для нас) банка с государственным участием — РНКБ и Генбанк. Они расширяют линейку своих банковских продуктов для юридических и физических лиц», — пояснил министр экономического развития Крыма Валентин Демидов.

Как сообщало ИА REGNUM, из статистики ЦБ следует, что у 15 банков, имевших структурные подразделения в Крыму и Севастополе, ранее были отозваны лицензии, а еще один банк был санирован системообразующим банком Крыма — РНКБ. По оценкам Агентства по страхованию вкладов, совокупный объем страховых выплат вкладчикам этих закрытых кредитных организаций составил более 3,5 млрд рублей. В Крыму тендеры на выплаты вкладчикам закрытых банков выиграл Российский национальный коммерческий банк (РНКБ).