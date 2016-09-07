Тверь, 7 сентября, 2016, 17:07 — ИА Регнум. ОАО «Торжокский вагоностроительный завод», отметивший в марте этого года 100 лет с момента основания, 6 сентября решением Арбитражного суда Тверской области признан банкротом, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы суда.

Vosskuez Электропоезд, выпущенный на Торжокском вагоностроительном заводе

Решение было принято по итогам рассмотрения иска, направленного в мае 2015 года ОАО «Сбербанк России», процедура наблюдения на предприятии была введена в сентябре 2015 года.

В постановлении суда, в частности, говорится, что, отвечая на вопросы временного управляющего, «представитель трудового коллектива пояснил, что должник не менее одного года не ведет свою хозяйственную деятельность, штатная численность работников общества составляет 298 человек, на сегодняшний день имеется задолженность по заработной плате в размере не менее 60 млн. руб.».

Общие же требования кредиторов, отмечается в материалах суда, на данный момент составляют 1 млрд 359 млн 190 тыс. 442 руб. 83 коп., при остаточной балансовой стоимости активов должника о данным на 1 января 2016 года — в 2,4 млн рублей.

Решением суда предприятие признано банкротом, на нем вводится конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Торжокский вагоностроительный завод был основан в марте 1916 года — тогда был издан приказ о формировании и размещении в Торжке Первого Коренного парка железнодорожных войск. На территории площадью в 50 десятин были построены склады, деревообделочный, слесарно-механический, сборочный и кузнечный цеха, открыты шорная и канатная мастерские. Предприятие успешно работало в первые советские годы, в 1941 году было эвакуировано и продолжило работу в Казани, а с 1946 года в Торжке вновь начали выпускать вагоны. На протяжении 30 лет — с 1963 по 1993 год Торжокский вагоностроительный завод был одним из ведущих машиностроительных предприятий Советского Союза. Предприятие выдержало и переход к рыночной экономике, освоив новые виды продукции. Однако в последние годы завод испытывал проблемы с заказами и, соответственно, финансированием — еще год назад, в сентябре 2015-го долги по зарплате превышали 30 млн рублей. Областные власти неоднократно анонсировали меры поддержки предприятия.

В июле этого года было объявлено о том, что Торжокский вагоностроительный завод может получить заказ на ремонт подвижного состава РЖД.