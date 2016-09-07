Москва, 7 сентября, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Временный мораторий на выдачу новых участков для геологоразведки на арктическом шельфе объявило правительство России, сообщают «Известия».

Фото Д. Банин Ледниковые берега Земли Франца-Иосифа

Об этом заявил глава Минприроды России Сергей Донской на совещании у президента Владимира Путина. Он подчеркнул, что данное решение принято с учетом объема геологоразведочных работ, уже выполняемых государственными компаниями, получившими участки. Кроме того, наблюдаемая сейчас макроэкономическая нестабильность диктует необходимость сосредоточиться на выполнении обязательств, уже оформленных ранее выданными лицензиями, для чего компаниям надо оптимально распределить свои финансовые резервы для успешного выполнения геологоразведочных работ.

Напомним, что сейчас правительство России может выдавать лицензии на разработку месторождений арктического шельфа только двум госкомпаниям — «Роснефти» и «Газпрому».

Минприроды России еще в августе текущего года предложило заморозить выдачу лицензий на нефтегазовые участки арктического шельфа Российской Федерации на один или два года. Это связано с необходимостью подготовки постановления правительства, определяющего правила проведения аукционов на получение участков на арктическом шельфе России.