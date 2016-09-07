Зарплата и численность чиновников в регионах России за I полугодие 2016 г
Москва, 7 сентября, 2016, 16:28 — ИА Регнум. В государственных органах Российской Федерации на региональном уровне (в федеральных государственных органах и государственных органах субъектов РФ) на конец июня 2016 года замещали должности государственной гражданской службы 675,5 тыс. человек, или 42,3% от общей численности работников, занятых в этих органах, сообщили в Росстате.
На должностях муниципальной службы были заняты 309,2 тыс. человек, или 64,7% от общей численности занятых в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований.
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в I полугодии 2016 года составила 39,1 тыс. рублей (107,7% к I полугодию 2015 года), муниципальных служащих — 37,1 тыс. рублей (101,9% к I полугодию 2015 года).
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАВШИХ ДОЛЖНОСТИ ГРАЖДАНСКИХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, И УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ЭТИХ ДОЛЖНОСТЕЙ
на конец июня 2016 года
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Органы местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями
человек
укомплек-тован-ность, %
человек
укомплек-тован-ность, %
человек
укомплек-тован-ность, %
378 955
90,4
169 442
94,9
294 747
96,3
91 525
88,7
43 023
94,8
55 066
96,4
4294
94,8
1114
94,1
3975
96,1
4484
93,2
1037
95,5
1779
98,2
3339
90,7
1275
94,2
2618
94,7
5297
91,9
1640
94,3
3266
95,7
2673
91,4
1349
94,3
2254
96,9
2861
91,7
1063
97,3
3408
95,5
2265
93,0
1258
96,0
1911
96,8
3375
91,3
1177
98,0
3643
97,4
2789
95,1
1357
96,5
2733
97,2
14 066
87,3
5042
94,4
7733
96,2
2619
91,9
974
92,7
1925
96,5
2867
91,6
1393
96,5
3143
95,6
3263
92,9
1276
93,1
2526
96,8
2855
94,9
1041
95,9
3111
97,5
3823
91,3
1515
95,6
3415
96,1
3513
88,2
753
99,3
2033
98,0
3456
89,9
1636
97,2
3964
97,6
23 686
82,6
18 123
94,0
1629
92,2
45 971
89,8
18 903
94,2
23 594
94,5
3134
93,0
1195
93,7
1318
94,8
3174
92,4
1743
95,2
1657
91,0
4109
92,2
1771
90,4
4136
94,9
254
86,1
479
96,4
150
97,4
3855
92,6
1292
88,4
3986
94,8
3523
92,6
1926
94,7
2844
94,3
4297
91,7
781
92,5
2290
95,8
4994
89,9
1698
97,9
4678
96,5
3563
92,8
880
95,7
1658
96,1
2114
90,7
832
98,1
1611
97,2
3508
93,0
975
96,9
1672
89,7
13 555
85,0
7102
93,2
1730
91,0
34 453
91,2
13 321
94,6
32 402
96,8
1201
94,5
804
96,8
1239
96,0
1425
94,4
864
96,9
757
97,3
11 742
92,5
5427
93,4
11 707
97,3
2845
87,6
1171
90,8
1197
93,7
5873
90,5
2246
96,3
6594
96,5
11 367
90,4
2809
96,0
10 908
97,0
19 522
94,1
13 156
98,0
18 318
98,0
4688
94,3
2933
100,8
3819
100,1
1203
98,9
1233
98,7
542
100,0
1880
95,5
1245
97,0
1558
97,8
1505
96,7
844
95,5
1526
97,5
2136
98,3
1404
95,8
1351
98,5
1941
95,8
3476
99,1
2590
100,0
6169
90,3
2021
95,2
6932
96,2
70 463
91,3
29 616
95,6
62 933
96,3
7620
91,3
3961
95,4
7509
97,4
1987
93,3
1112
96,0
1686
96,6
2492
95,1
978
97,4
2333
98,1
7635
89,9
4443
95,0
4826
91,4
3690
93,8
1908
98,5
3453
98,4
3096
92,8
1005
95,2
2506
96,6
7010
91,2
2557
93,2
7863
95,6
4043
92,8
1585
94,4
4129
98,8
8316
88,5
3199
97,4
7644
94,9
5155
93,7
1358
96,4
5042
98,0
3138
91,0
1156
94,2
2516
97,3
7398
92,3
3081
96,1
6363
96,3
5597
89,2
1985
94,2
5268
96,0
3286
90,9
1288
96,3
1795
95,6
29 680
90,0
14 867
95,9
28 842
96,4
2980
92,0
1084
95,3
2552
97,2
10 092
88,3
5010
97,2
6990
96,5
9182
90,3
6831
95,7
12 432
96,5
3632
90,3
2736
93,4
5985
95,9
1719
89,0
1976
98,4
3204
96,8
3831
91,0
2119
96,2
3243
97,2
7426
90,9
1942
93,9
6868
96,1
55 797
92,3
21 250
94,5
49 771
96,4
1223
93,6
508
96,9
600
98,3
3069
93,2
1150
98,0
2103
97,7
1397
96,5
651
97,3
927
99,7
1866
95,9
734
94,5
1302
97,9
6407
92,3
2385
93,6
5810
95,8
4182
93,3
1246
90,9
3273
97,6
8774
92,1
2767
97,2
9208
96,7
6664
91,6
3210
94,1
6741
95,9
6052
90,4
2382
91,4
6460
96,3
7816
91,6
2729
95,7
6159
94,1
4834
91,8
2196
95,1
4602
97,6
3513
93,7
1292
93,0
2586
96,1
26 357
89,4
9954
94,6
18 652
95,7
3218
92,1
2129
95,4
3184
98,5
2180
87,9
728
94,8
1154
93,8
7277
89,7
1531
91,1
3891
95,1
5317
88,2
1689
96,3
4156
97,1
2815
92,7
1153
94,4
2887
96,8
1623
89,3
669
97,0
901
89,9
2359
86,3
1171
94,6
1452
91,8
938
92,1
541
95,1
669
95,0
630
84,6
343
94,0
358
94,7
5187
81,7
5352
87,7
5169
93,3
3995
81,8
3464
89,6
5076
93,7
1192
81,2
1888
84,4
93
76,2
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ГРАЖДАНСКИХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ в I полугодии 2016 года
Среднемесячная заработная плата гражданских (муниципальных) служащих
В процентах
Справочно-среднемесячная заработная плата работников организаций в субъекте Российской Федерации1)
террито-риальных органов федеральных органов исполнительной власти
органов исполни-тельной власти субъектов Российской Федерации
органов местного само-управления с исполни-тельнораспо-рядительными функциями
руб.
в % к I полу-годию 2015 г.
руб.
в % к I полу-годию 2015 г.
руб.
в % к I полу-годию 2015 г.
(гр.3/гр.1) *100
(гр.5/гр.1) *100
руб.
в % к I полу-годию 2015 г.
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
33 526
110,8
52 799
101,6
36 638
101,7
157,5
109,3
40 508
108,2
31 600
112,1
54 105
101,3
35 925
98,9
171,2
113,7
51 272
110,1
28 681
109,7
38 025
103,2
33 518
108,0
132,6
116,9
28 026
106,0
28 284
110,0
37 932
98,8
29 487
104,4
134,1
104,3
24 733
105,0
28 784
114,9
36 984
100,5
29 086
102,0
128,5
101,0
27 343
105,9
28 106
118,4
43 238
98,6
36 562
101,7
153,8
130,1
28 620
105,4
26 279
111,1
34 207
106,2
28 875
100,4
130,2
109,9
23 145
103,3
27 616
110,7
49 933
97,4
31 717
99,2
180,8
114,9
34 462
105,4
24 309
102,3
31 171
99,7
25 833
102,5
128,2
106,3
24 892
103,3
27 421
111,4
33 417
103,7
24 161
102,0
121,9
88,1
25 973
105,1
26 322
111,2
49 044
106,8
28 084
102,3
186,3
106,7
28 630
106,4
32 599
110,4
60 859
106,5
61 929
115,4
186,7
190,0
46 755
106,4
27 437
113,8
37 905
102,4
27 368
98,3
138,2
99,7
24 119
104,0
26 249
107,6
41 709
101,9
29 662
101,9
158,9
113,0
29 166
106,0
27 689
105,9
32 335
104,0
25 756
99,1
116,8
93,0
27 319
107,3
26 328
113,3
32 371
99,4
22 106
100,5
123,0
84,0
24 460
105,1
27 349
109,8
44 154
101,5
35 699
102,4
161,4
130,5
28 434
106,2
26 777
111,5
55 390
103,0
35 467
101,6
в 2,1р.
132,5
31 243
105,2
28 039
114,7
47 430
106,7
32 044
99,8
169,2
114,3
30 429
105,5
40 812
113,1
67 302
101,9
78 906
109,3
164,9
193,3
84 532
110,8
37 932
111,8
67 764
104,5
40 504
104,6
178,6
106,8
45 863
108,3
44 897
109,4
45 271
101,6
38 277
104,0
100,8
85,3
36 341
107,1
47 376
110,2
50 759
100,3
48 950
101,1
107,1
103,3
49 105
108,4
46 050
108,4
74 723
100,6
39 598
98,9
162,3
86,0
44 151
105,8
58 613
109,3
124 663
93,0
114 655
95,8
в 2,1р.
195,6
74 353
99,7
45 213
108,4
56 027
103,6
36 680
105,2
123,9
81,1
41 236
106,6
31 328
113,3
44 082
102,6
30 333
107,5
140,7
96,8
33 899
108,6
30 801
108,3
52 356
100,8
41 997
102,7
170,0
136,3
32 185
105,5
31 329
106,3
73 344
94,9
44 040
104,9
в 2,3р.
140,6
40 639
106,7
57 737
109,3
90 260
101,8
59 456
104,5
156,3
103,0
52 414
107,5
27 174
106,5
33 755
98,0
30 361
100,7
124,2
111,7
29 874
105,4
30 926
112,2
33 446
96,1
17 527
103,1
108,1
56,7
24 149
104,6
36 247
119,4
86 747
109,1
54 765
104,8
в 2,4р.
151,1
54 901
109,3
28 800
115,9
47 268
100,4
31 627
100,9
164,1
109,8
29 397
105,9
26 596
108,6
32 118
98,5
27 166
102,5
120,8
102,1
25 261
103,6
25 487
107,9
28 891
97,2
22 059
94,8
113,4
86,6
22 347
102,0
29 554
122,2
50 216
98,3
37 148
100,6
169,9
125,7
31 200
105,3
26 509
104,8
33 235
92,8
31 726
99,4
125,4
119,7
29 307
104,1
27 713
113,1
55 267
99,4
26 924
101,8
в 2,0р.
97,2
28 093
107,9
29 797
115,4
50 941
109,4
29 767
100,8
171,0
99,9
28 640
106,0
25 967
106,2
31 906
101,4
24 054
100,4
122,9
92,6
24 271
103,9
24 071
101,2
32 179
111,4
24 163
96,1
133,7
100,4
21 543
102,9
22 755
94,2
25 350
101,3
20 678
108,3
111,4
90,9
23 652
97,7
26 163
113,4
29 810
85,8
25 343
105,8
113,9
96,9
22 837
102,4
23 380
104,1
26 961
105,0
19 627
101,5
115,3
83,9
22 540
102,7
26 348
110,1
27 306
102,8
20 949
103,0
103,6
79,5
25 172
104,1
29 588
101,4
32 972
102,2
16 700
101,1
111,4
56,4
24 357
100,9
27 342
111,3
40 267
96,2
28 335
100,6
147,3
103,6
26 364
106,3
28 675
111,5
39 868
100,9
29 319
102,2
139,0
102,2
29 774
107,2
32 406
115,1
37 379
102,1
32 006
109,0
115,3
98,8
30 826
109,3
25 250
105,3
35 781
98,5
24 463
99,2
141,7
96,9
24 332
104,3
24 892
107,7
34 545
98,0
24 160
103,1
138,8
97,1
23 726
103,5
28 728
114,8
34 253
104,7
29 244
99,2
119,2
101,8
32 494
109,3
28 828
108,2
37 406
95,4
31 211
102,8
129,8
108,3
28 497
106,5
26 661
111,4
33 071
103,2
21 217
101,5
124,0
79,6
23 998
104,8
31 851
113,3
37 736
100,7
28 995
102,2
118,5
91,0
33 169
106,8
29 077
108,0
33 624
92,6
24 098
99,8
115,6
82,9
25 554
106,3
28 209
106,5
46 972
99,3
33 910
101,7
166,5
120,2
32 571
107,3
29 283
108,8
52 409
111,0
27 480
100,7
179,0
93,8
29 246
108,0
25 801
110,2
36 617
96,3
28 171
102,8
141,9
109,2
25 431
105,3
28 643
118,2
54 402
101,6
33 651
99,6
189,9
117,5
31 732
106,6
26 375
110,3
36 201
100,8
27 012
102,3
137,3
102,4
25 612
104,2
26 622
110,7
38 630
103,0
29 338
107,0
145,1
110,2
25 934
107,1
36 077
108,8
75 758
102,4
60 156
100,6
в 2,1р.
166,7
46 141
107,0
29 242
109,4
43 440
104,4
21 671
103,7
148,6
74,1
25 182
105,0
32 833
108,7
47 446
102,6
38 081
101,7
144,5
116,0
35 771
105,1
44 970
106,3
110 999
105,4
97 339
100,0
в 2,5р.
в 2,2р.
66 996
107,6
50 786
110,2
104 746
97,4
105 044
99,1
в 2,1р.
в 2,1р.
68 251
106,9
61 697
98,2
159 530
102,9
134 375
96,5
в 2,6р.
в 2,2р.
89 848
108,7
32 067
108,1
73 298
115,2
46 301
106,5
в 2,3р.
144,4
43 229
107,0
32 217
113,7
44 670
90,4
29 940
104,8
138,7
92,9
31 967
106,9
36 357
108,8
45 401
102,3
32 972
102,8
124,9
90,7
34 794
105,8
38 247
110,0
38 203
101,8
31 126
106,0
99,9
81,4
26 684
104,1
36 920
106,1
43 587
101,3
31 557
103,9
118,1
85,5
33 654
105,6
44 903
103,9
58 315
100,4
32 700
104,4
129,9
72,8
31 664
105,7
38 293
106,2
50 274
103,6
35 196
97,0
131,3
91,9
34 535
103,8
29 967
110,0
35 048
101,1
21 503
104,5
117,0
71,8
23 119
105,0
39 819
107,2
48 375
107,0
31 470
103,8
121,5
79,0
34 117
104,3
40 605
105,8
49 925
105,6
37 685
103,4
123,0
92,8
43 362
107,0
41 695
112,8
47 500
98,0
46 521
101,7
113,9
111,6
39 760
107,0
34 176
108,7
41 991
100,9
24 444
101,2
122,9
71,5
32 161
104,4
33 892
112,2
42 269
100,5
28 669
101,1
124,7
84,6
33 875
105,3
30 223
109,4
45 363
106,4
31 672
101,0
150,1
104,8
28 979
105,7
35 326
108,0
54 591
104,5
42 814
102,4
154,5
121,2
40 339
105,1
48 962
107,7
77 793
100,0
55 528
102,2
158,9
113,4
51 091
106,9
54 316
104,5
82 373
103,0
62 184
101,8
151,7
114,5
62 164
107,1
59 128
102,7
90 629
92,0
75 987
100,6
153,3
128,5
66 437
105,5
44 671
113,1
62 644
103,8
44 179
102,5
140,2
98,9
40 516
106,4
43 173
109,1
87 950
98,6
51 741
103,9
в 2,0р.
119,8
44 468
105,9
41 045
109,8
46 935
99,3
36 509
100,7
114,4
88,9
38 767
105,2
64 320
100,1
96 170
100,0
84 052
95,9
149,5
130,7
71 859
105,8
52 979
105,7
94 381
98,7
83 449
105,1
178,1
157,5
73 935
108,4
37 898
103,1
40 223
101,0
38 033
104,4
106,1
100,4
33 818
102,4
82 187
104,8
108 773
100,3
96 924
104,1
132,3
117,9
86 490
106,8
30 165
120,8
44 498
125,1
28 226
145,7
147,5
93,6
25 375
118,6
29 624
122,1
43 342
111,8
28 031
144,7
146,3
94,6
25 304
119,6
32 034
116,7
46 606
179,3
38 470
-
145,5
120,1
25 644
114,0
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