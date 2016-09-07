Москва, 7 сентября, 2016, 16:28 — ИА Регнум. В государственных органах Российской Федерации на региональном уровне (в федеральных государственных органах и государственных органах субъектов РФ) на конец июня 2016 года замещали должности государственной гражданской службы 675,5 тыс. человек, или 42,3% от общей численности работников, занятых в этих органах, сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

На должностях муниципальной службы были заняты 309,2 тыс. человек, или 64,7% от общей численности занятых в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований.

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в I полугодии 2016 года составила 39,1 тыс. рублей (107,7% к I полугодию 2015 года), муниципальных служащих — 37,1 тыс. рублей (101,9% к I полугодию 2015 года).

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАВШИХ ДОЛЖНОСТИ ГРАЖДАНСКИХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, И УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ЭТИХ ДОЛЖНОСТЕЙ

на конец июня 2016 года

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Органы местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями

человек

укомплек-тован-ность, %

человек

укомплек-тован-ность, %

человек

укомплек-тован-ность, %

378 955

90,4

169 442

94,9

294 747

96,3

91 525

88,7

43 023

94,8

55 066

96,4

4294

94,8

1114

94,1

3975

96,1

4484

93,2

1037

95,5

1779

98,2

3339

90,7

1275

94,2

2618

94,7

5297

91,9

1640

94,3

3266

95,7

2673

91,4

1349

94,3

2254

96,9

2861

91,7

1063

97,3

3408

95,5

2265

93,0

1258

96,0

1911

96,8

3375

91,3

1177

98,0

3643

97,4

2789

95,1

1357

96,5

2733

97,2

14 066

87,3

5042

94,4

7733

96,2

2619

91,9

974

92,7

1925

96,5

2867

91,6

1393

96,5

3143

95,6

3263

92,9

1276

93,1

2526

96,8

2855

94,9

1041

95,9

3111

97,5

3823

91,3

1515

95,6

3415

96,1

3513

88,2

753

99,3

2033

98,0

3456

89,9

1636

97,2

3964

97,6

23 686

82,6

18 123

94,0

1629

92,2

45 971

89,8

18 903

94,2

23 594

94,5

3134

93,0

1195

93,7

1318

94,8

3174

92,4

1743

95,2

1657

91,0

4109

92,2

1771

90,4

4136

94,9

254

86,1

479

96,4

150

97,4

3855

92,6

1292

88,4

3986

94,8

3523

92,6

1926

94,7

2844

94,3

4297

91,7

781

92,5

2290

95,8

4994

89,9

1698

97,9

4678

96,5

3563

92,8

880

95,7

1658

96,1

2114

90,7

832

98,1

1611

97,2

3508

93,0

975

96,9

1672

89,7

13 555

85,0

7102

93,2

1730

91,0

34 453

91,2

13 321

94,6

32 402

96,8

1201

94,5

804

96,8

1239

96,0

1425

94,4

864

96,9

757

97,3

11 742

92,5

5427

93,4

11 707

97,3

2845

87,6

1171

90,8

1197

93,7

5873

90,5

2246

96,3

6594

96,5

11 367

90,4

2809

96,0

10 908

97,0

19 522

94,1

13 156

98,0

18 318

98,0

4688

94,3

2933

100,8

3819

100,1

1203

98,9

1233

98,7

542

100,0

1880

95,5

1245

97,0

1558

97,8

1505

96,7

844

95,5

1526

97,5

2136

98,3

1404

95,8

1351

98,5

1941

95,8

3476

99,1

2590

100,0

6169

90,3

2021

95,2

6932

96,2

70 463

91,3

29 616

95,6

62 933

96,3

7620

91,3

3961

95,4

7509

97,4

1987

93,3

1112

96,0

1686

96,6

2492

95,1

978

97,4

2333

98,1

7635

89,9

4443

95,0

4826

91,4

3690

93,8

1908

98,5

3453

98,4

3096

92,8

1005

95,2

2506

96,6

7010

91,2

2557

93,2

7863

95,6

4043

92,8

1585

94,4

4129

98,8

8316

88,5

3199

97,4

7644

94,9

5155

93,7

1358

96,4

5042

98,0

3138

91,0

1156

94,2

2516

97,3

7398

92,3

3081

96,1

6363

96,3

5597

89,2

1985

94,2

5268

96,0

3286

90,9

1288

96,3

1795

95,6

29 680

90,0

14 867

95,9

28 842

96,4

2980

92,0

1084

95,3

2552

97,2

10 092

88,3

5010

97,2

6990

96,5

9182

90,3

6831

95,7

12 432

96,5

3632

90,3

2736

93,4

5985

95,9

1719

89,0

1976

98,4

3204

96,8

3831

91,0

2119

96,2

3243

97,2

7426

90,9

1942

93,9

6868

96,1

55 797

92,3

21 250

94,5

49 771

96,4

1223

93,6

508

96,9

600

98,3

3069

93,2

1150

98,0

2103

97,7

1397

96,5

651

97,3

927

99,7

1866

95,9

734

94,5

1302

97,9

6407

92,3

2385

93,6

5810

95,8

4182

93,3

1246

90,9

3273

97,6

8774

92,1

2767

97,2

9208

96,7

6664

91,6

3210

94,1

6741

95,9

6052

90,4

2382

91,4

6460

96,3

7816

91,6

2729

95,7

6159

94,1

4834

91,8

2196

95,1

4602

97,6

3513

93,7

1292

93,0

2586

96,1

26 357

89,4

9954

94,6

18 652

95,7

3218

92,1

2129

95,4

3184

98,5

2180

87,9

728

94,8

1154

93,8

7277

89,7

1531

91,1

3891

95,1

5317

88,2

1689

96,3

4156

97,1

2815

92,7

1153

94,4

2887

96,8

1623

89,3

669

97,0

901

89,9

2359

86,3

1171

94,6

1452

91,8

938

92,1

541

95,1

669

95,0

630

84,6

343

94,0

358

94,7

5187

81,7

5352

87,7

5169

93,3

3995

81,8

3464

89,6

5076

93,7

1192

81,2

1888

84,4

93

76,2

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ГРАЖДАНСКИХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ в I полугодии 2016 года

Среднемесячная заработная плата гражданских (муниципальных) служащих

В процентах

Справочно- среднемесячная заработная плата работников организаций в субъекте Российской Федерации1)

террито-риальных органов федеральных органов исполнительной власти

органов исполни-тельной власти субъектов Российской Федерации

органов местного само-управления с исполни-тельнораспо-рядительными функциями

руб.

в % к I полу-годию 2015 г.

руб.

в % к I полу-годию 2015 г.

руб.

в % к I полу-годию 2015 г.

(гр.3/гр.1) *100

(гр.5/гр.1) *100

руб.

в % к I полу-годию 2015 г.

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

33 526

110,8

52 799

101,6

36 638

101,7

157,5

109,3

40 508

108,2

31 600

112,1

54 105

101,3

35 925

98,9

171,2

113,7

51 272

110,1

28 681

109,7

38 025

103,2

33 518

108,0

132,6

116,9

28 026

106,0

28 284

110,0

37 932

98,8

29 487

104,4

134,1

104,3

24 733

105,0

28 784

114,9

36 984

100,5

29 086

102,0

128,5

101,0

27 343

105,9

28 106

118,4

43 238

98,6

36 562

101,7

153,8

130,1

28 620

105,4

26 279

111,1

34 207

106,2

28 875

100,4

130,2

109,9

23 145

103,3

27 616

110,7

49 933

97,4

31 717

99,2

180,8

114,9

34 462

105,4

24 309

102,3

31 171

99,7

25 833

102,5

128,2

106,3

24 892

103,3

27 421

111,4

33 417

103,7

24 161

102,0

121,9

88,1

25 973

105,1

26 322

111,2

49 044

106,8

28 084

102,3

186,3

106,7

28 630

106,4

32 599

110,4

60 859

106,5

61 929

115,4

186,7

190,0

46 755

106,4

27 437

113,8

37 905

102,4

27 368

98,3

138,2

99,7

24 119

104,0

26 249

107,6

41 709

101,9

29 662

101,9

158,9

113,0

29 166

106,0

27 689

105,9

32 335

104,0

25 756

99,1

116,8

93,0

27 319

107,3

26 328

113,3

32 371

99,4

22 106

100,5

123,0

84,0

24 460

105,1

27 349

109,8

44 154

101,5

35 699

102,4

161,4

130,5

28 434

106,2

26 777

111,5

55 390

103,0

35 467

101,6

в 2,1р.

132,5

31 243

105,2

28 039

114,7

47 430

106,7

32 044

99,8

169,2

114,3

30 429

105,5

40 812

113,1

67 302

101,9

78 906

109,3

164,9

193,3

84 532

110,8

37 932

111,8

67 764

104,5

40 504

104,6

178,6

106,8

45 863

108,3

44 897

109,4

45 271

101,6

38 277

104,0

100,8

85,3

36 341

107,1

47 376

110,2

50 759

100,3

48 950

101,1

107,1

103,3

49 105

108,4

46 050

108,4

74 723

100,6

39 598

98,9

162,3

86,0

44 151

105,8

58 613

109,3

124 663

93,0

114 655

95,8

в 2,1р.

195,6

74 353

99,7

45 213

108,4

56 027

103,6

36 680

105,2

123,9

81,1

41 236

106,6

31 328

113,3

44 082

102,6

30 333

107,5

140,7

96,8

33 899

108,6

30 801

108,3

52 356

100,8

41 997

102,7

170,0

136,3

32 185

105,5

31 329

106,3

73 344

94,9

44 040

104,9

в 2,3р.

140,6

40 639

106,7

57 737

109,3

90 260

101,8

59 456

104,5

156,3

103,0

52 414

107,5

27 174

106,5

33 755

98,0

30 361

100,7

124,2

111,7

29 874

105,4

30 926

112,2

33 446

96,1

17 527

103,1

108,1

56,7

24 149

104,6

36 247

119,4

86 747

109,1

54 765

104,8

в 2,4р.

151,1

54 901

109,3

28 800

115,9

47 268

100,4

31 627

100,9

164,1

109,8

29 397

105,9

26 596

108,6

32 118

98,5

27 166

102,5

120,8

102,1

25 261

103,6

25 487

107,9

28 891

97,2

22 059

94,8

113,4

86,6

22 347

102,0

29 554

122,2

50 216

98,3

37 148

100,6

169,9

125,7

31 200

105,3

26 509

104,8

33 235

92,8

31 726

99,4

125,4

119,7

29 307

104,1

27 713

113,1

55 267

99,4

26 924

101,8

в 2,0р.

97,2

28 093

107,9

29 797

115,4

50 941

109,4

29 767

100,8

171,0

99,9

28 640

106,0

25 967

106,2

31 906

101,4

24 054

100,4

122,9

92,6

24 271

103,9

24 071

101,2

32 179

111,4

24 163

96,1

133,7

100,4

21 543

102,9

22 755

94,2

25 350

101,3

20 678

108,3

111,4

90,9

23 652

97,7

26 163

113,4

29 810

85,8

25 343

105,8

113,9

96,9

22 837

102,4

23 380

104,1

26 961

105,0

19 627

101,5

115,3

83,9

22 540

102,7

26 348

110,1

27 306

102,8

20 949

103,0

103,6

79,5

25 172

104,1

29 588

101,4

32 972

102,2

16 700

101,1

111,4

56,4

24 357

100,9

27 342

111,3

40 267

96,2

28 335

100,6

147,3

103,6

26 364

106,3

28 675

111,5

39 868

100,9

29 319

102,2

139,0

102,2

29 774

107,2

32 406

115,1

37 379

102,1

32 006

109,0

115,3

98,8

30 826

109,3

25 250

105,3

35 781

98,5

24 463

99,2

141,7

96,9

24 332

104,3

24 892

107,7

34 545

98,0

24 160

103,1

138,8

97,1

23 726

103,5

28 728

114,8

34 253

104,7

29 244

99,2

119,2

101,8

32 494

109,3

28 828

108,2

37 406

95,4

31 211

102,8

129,8

108,3

28 497

106,5

26 661

111,4

33 071

103,2

21 217

101,5

124,0

79,6

23 998

104,8

31 851

113,3

37 736

100,7

28 995

102,2

118,5

91,0

33 169

106,8

29 077

108,0

33 624

92,6

24 098

99,8

115,6

82,9

25 554

106,3

28 209

106,5

46 972

99,3

33 910

101,7

166,5

120,2

32 571

107,3

29 283

108,8

52 409

111,0

27 480

100,7

179,0

93,8

29 246

108,0

25 801

110,2

36 617

96,3

28 171

102,8

141,9

109,2

25 431

105,3

28 643

118,2

54 402

101,6

33 651

99,6

189,9

117,5

31 732

106,6

26 375

110,3

36 201

100,8

27 012

102,3

137,3

102,4

25 612

104,2

26 622

110,7

38 630

103,0

29 338

107,0

145,1

110,2

25 934

107,1

36 077

108,8

75 758

102,4

60 156

100,6

в 2,1р.

166,7

46 141

107,0

29 242

109,4

43 440

104,4

21 671

103,7

148,6

74,1

25 182

105,0

32 833

108,7

47 446

102,6

38 081

101,7

144,5

116,0

35 771

105,1

44 970

106,3

110 999

105,4

97 339

100,0

в 2,5р.

в 2,2р.

66 996

107,6

50 786

110,2

104 746

97,4

105 044

99,1

в 2,1р.

в 2,1р.

68 251

106,9

61 697

98,2

159 530

102,9

134 375

96,5

в 2,6р.

в 2,2р.

89 848

108,7

32 067

108,1

73 298

115,2

46 301

106,5

в 2,3р.

144,4

43 229

107,0

32 217

113,7

44 670

90,4

29 940

104,8

138,7

92,9

31 967

106,9

36 357

108,8

45 401

102,3

32 972

102,8

124,9

90,7

34 794

105,8

38 247

110,0

38 203

101,8

31 126

106,0

99,9

81,4

26 684

104,1

36 920

106,1

43 587

101,3

31 557

103,9

118,1

85,5

33 654

105,6

44 903

103,9

58 315

100,4

32 700

104,4

129,9

72,8

31 664

105,7

38 293

106,2

50 274

103,6

35 196

97,0

131,3

91,9

34 535

103,8

29 967

110,0

35 048

101,1

21 503

104,5

117,0

71,8

23 119

105,0

39 819

107,2

48 375

107,0

31 470

103,8

121,5

79,0

34 117

104,3

40 605

105,8

49 925

105,6

37 685

103,4

123,0

92,8

43 362

107,0

41 695

112,8

47 500

98,0

46 521

101,7

113,9

111,6

39 760

107,0

34 176

108,7

41 991

100,9

24 444

101,2

122,9

71,5

32 161

104,4

33 892

112,2

42 269

100,5

28 669

101,1

124,7

84,6

33 875

105,3

30 223

109,4

45 363

106,4

31 672

101,0

150,1

104,8

28 979

105,7

35 326

108,0

54 591

104,5

42 814

102,4

154,5

121,2

40 339

105,1

48 962

107,7

77 793

100,0

55 528

102,2

158,9

113,4

51 091

106,9

54 316

104,5

82 373

103,0

62 184

101,8

151,7

114,5

62 164

107,1

59 128

102,7

90 629

92,0

75 987

100,6

153,3

128,5

66 437

105,5

44 671

113,1

62 644

103,8

44 179

102,5

140,2

98,9

40 516

106,4

43 173

109,1

87 950

98,6

51 741

103,9

в 2,0р.

119,8

44 468

105,9

41 045

109,8

46 935

99,3

36 509

100,7

114,4

88,9

38 767

105,2

64 320

100,1

96 170

100,0

84 052

95,9

149,5

130,7

71 859

105,8

52 979

105,7

94 381

98,7

83 449

105,1

178,1

157,5

73 935

108,4

37 898

103,1

40 223

101,0

38 033

104,4

106,1

100,4

33 818

102,4

82 187

104,8

108 773

100,3

96 924

104,1

132,3

117,9

86 490

106,8

30 165

120,8

44 498

125,1

28 226

145,7

147,5

93,6

25 375

118,6

29 624

122,1

43 342

111,8

28 031

144,7

146,3

94,6

25 304

119,6

32 034

116,7

46 606

179,3

38 470

-

145,5

120,1

25 644

114,0

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