Москва, 8 сентября, 2016, 23:15 — ИА Регнум. Последние события вокруг подписания заявления Россией и Саудовской Аравией о намерениях совместно работать над стабилизацией нефтяного рынка — это лишь медиа история, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ), преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. Об этом он заявил сегодня, 8 сентября, в комментарии для ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

«Думаю, что пока что эта такая медиа история, потому что стороны подписали форму-игрушку в своих намерениях. Сказали, что намерены работать совместно для того, чтобы стабилизировать рынок нефти. Что они будут делать, из этого совершенно непонятно. Они даже не касались объемов производства. Ни о какой заморозке в подписанном соглашении пока что не говорится. Поэтому думаю, что стороны основывались, во-первых, на том, что видели во время подготовки первой встречи в Дохе, когда цена нефти выросла с $30 до $50. Хотят повторить этот медиа эффект. Во-вторых, это некий сигнал другим участникам рынка, чтобы показать, что если мы собираемся вторую попытку произвести и подписать соглашение о заморозке объемов добычи, то два крупнейших игрока между собой договорились», — отметил эксперт.

По его словам, российское руководство рассчитывает на то, что сейчас РФ находится на пиковых объемах добычи. В подтверждение тому буквально недавно появилась новая информация о том, что Россия поставила новый исторический рекорд страны: производство нефти превысило 10 млн баррелей в сутки. В реальности у нашего министерство энергетики не имеет полномочий указывать компаниям, даже государственным, сколько им нужно добывать нефти. Поэтому с российской стороны это некий новый механизм регулирования объемов добычи.

«Я думаю, что в итоге если и будет подписано это соглашение, то оно в России будет выполняться при помощи неформальной договоренности лично президента с главами нефтяных компаний. То есть он, как было перед Дохой, соберет всех нефтяников и скажет, что, на его взгляд это правильный шаг, если мы зафиксирует уровень производства на уровне, который был в определенную дату. И они с ним согласятся. А по-другому: заставлять кого-то добывать определенные объемы здесь просто невозможно», — объяснил ведущий аналитик ФНЭБ.

Страны ОПЕК же имеют механизм регулирования объемов добычи нефти компаниями. У них есть национальные предприятия, которые ведут производство. Они имеют допуск к такому урегулированию, обратил внимание Игорь Юшков. Поэтому нынешнее заявление РФ и Саудовской Аравии можно считать неким актом ко встрече в Алжире, и возможно, саммита в рамках ОПЕК. Так, сейчас российско-саудовская рабочая группа, вполне возможно, будет согласовывать свои действий во-первых, с членами ОПЕК, во-вторых, вероятно, с кем-то кто не входит в ОПЕК. Будет выяснить, готовы ли они присоединиться с некоему глобальному соглашению о заморозке объемов производства.

При этом главное, чтобы и с Ираном вопросы были согласованы, заявил собеседник: «Потому что демарш, который устроила Саудовская Аравия в Дохе, он был связан именно с Ираном. Потому что Иран выходит на досанкционные объемы производства. И если по-старому в рамках ОПЕК будут такие объемы добычи нефти, то, по сути, Саудовская Аравия должна была уступить им свою долю на рынке, потому что когда против Ирана ввели санкции, именно Саудовская Аравия забрала квоту Ирана себе. Между ними, конечно, есть конфликты в экономической плоскости, политический и религиозной. Им, конечно, договариваться сложно. Поэтому думаю, что от имени Саудовская Аравии будет выступать Россия как некий переговорщик».

ОПЕК как бумажный тигр больше не работает

Еще один вопрос, который становится актуальным после подписанного российским и саудовским министрами заявления, касается эффективности ОПЕК. Например, ранее ряд экспертов озвучит мнение о том, что Россия и Саудовская Аравия, по сути, создают новую организацию, которая сможет влиять на рынок, что полностью доказывает несостоятельность ОПЕК. При этом, если к Москве и Эр-Рияду присоединится еще и Пекин, то это может стать очень мощной организацией на рынке. По мнению аналитика ФНЭБ, ОПЕК, действительно, больше не работает.

«Думаю, что ОПЕК как бумажный тигр уже не работает. Не работает по двум причинам», — сказал Юшков.

Во-первых, члены ОПЕК не могут договориться между собой об объемах производства и не могут потом контролировать, выполняют ли все участники ОПЕК эти условия. Если посмотреть, то выполняла основные квоты только Садовская Аравия и регулировала объемы производства всего ОПЕК благодаря уменьшению или увеличению добычи.

Вторая причина заключается в том, что в целом рынок нефти изменился, и сейчас объемы производства и потребления, то есть баланс спроса и предложения, уже, по сути, не оказывает влияния на рынок. Когда идет речь о программе заморозке производства, то, скорее всего, здесь играет роль именно психологический эффект, а не реальный на цену. Дело в том, что трейдеры видят, что страны договариваются, а значит, цена пойдет вверх. Начинают скупать нефтяные фьючерсы из-за того, что они стоят недорого. Потом из-за того, что трейдеры скупают фьючерсы, цена идет вверх, так как спрос повышается, обозначил проблему эксперт.

«Глобально на цену, думаю, сейчас влияет не баланс спроса и предложения, а именно монетарный фактор. То есть ФРС США, когда они понижают ставку, значит, кредиты становятся для экономики дешевыми. Эти дешевые деньги берут, в том числе инвестиционные фонды, банки, трейды — начинают эти деньги тратить. Они скупают ценные бумаги на рынке, в том числе фьючерсы», — пояснил аналитик, приведя пример 2008 года, когда ФРС начала программу количественного смягчения, из-за в экономику хлынули деньги, а рост цены достигал $100-$120.

Теперь ФРС стал повышать ставку, то есть деньги стали дорогим, менее доступными. Соответственно, трейдерам не на что покупать фьючерсы, спрос на фьючерсы падает — цена падает. Буквально в 80-е годы механизм фьючерсов был запущен, чтобы забрать у стран-производителей нефти рычаги влияния на ценообразование. Теперь это определяют западные страны-потребители, — напомнил преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ.

Поэтому как бы не устанавливался баланс спроса и предложения в пользу превышения спроса над предложением это даст эффект только при равных условиях. Новость о том, что предложение меньше спроса нефти на мировом рынке приведет к тому, что цены вырастут, трейдеры начнут скупать фьючерсы. А если ФРС будет дальше повышать ставку рефинансирования, то все равно ставка будет оставаться на таком же низком уровне по цене, сколько бы ОПЕК не договаривался с Россией и между собой.

«Думаю, что при сохранении нынешней ставки ФРС наши усилия по договоренностям о «заморозке» имеют смысл. Если ФРС будет свои шаги предпринимать, естественно, что они более важный фактор на мировом рынке, чем наши договоренности», — подытожил Юшков.