Москва, 7 сентября, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Первые два танковых батальона будут развернуты в Воздушно-десантных войсках РФ в 2017 году. Об этом сегодня, 7 сентября, в рамках форума «Армия-2016» заявил заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков, сообщили в Минобороны РФ.

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«Сейчас получены все документы на танки, личный состав прошел обучение, получил документы на право управления данной техникой. С 1 декабря 2016 года шесть танковых рот вольются в строй, а уже в 2017 году две танковые роты будут переформированы в батальоны в двух соединениях», — сказал Холзаков.

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Как сообщало ИА REGNUM, международный военно-технический форум «Армия-2016» проходит на территории парка «Патриот» с 6 по 11 сентября. Экспозиция форума размещается в залах и на открытых площадках общей площадью более 200 тыс. кв.м. В первый день работы форума выставочные площадки посетили более 43 тысяч человек. Представлены образцы вооружения и военной техники более 1000 предприятий и конструкторских бюро.