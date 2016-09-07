Волгоград, 7 сентября, 2016, 15:49 — ИА Регнум. В Волгоградской области на Россошинском мемориальном комплексе появился символ примирения. Это часовня Мира, которая объединяет католическую, лютеранскую и православную церковь. Торжественное открытие состоялось год спустя после закладки — сегодня, 7 сентября, в полдень в Городищенском районе на кладбище, где захоронены советские и немецкие солдаты, погибшие в годы Великой Отечественной войны на Сталинградской земле, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Часовню возвели по проекту, выполненному известным немецким архитектором Юргеном Фон Ройсом. Она представляет собой две гранитные стелы на постаменте, пишет издание V.1. Одна из них — с православным крестом обращена в сторону советского кладбища, а стена с католическим крестом — в сторону немецкого.

Идея установить памятник погибшим в годы войны, предложенная общественными организациями и представителями немецкого бизнеса, нашла поддержку у местных ветеранов, Русской православной церкви и администрации региона.

Как сообщало ИА REGNUM, летом прошлого года на мемориальное кладбище в селе Россошки прошла торжественная церемония перезахоронения бойцов Советской армии, погибших в Сталинградском сражении. Всего земле были преданы останки 1496 солдат.

Напомним, мемориальный комплекс в Россошках был возведен более 20 лет назад. Первое захоронение 814 советских воинов состоялось в 1997 году, сегодня на кладбище покоятся уже свыше 18,5 тыс. погибших красноармейцев, из них установлены имена более 700 воинов, 330 бойцов захоронены индивидуально, налажена связь с родственниками более 100 погибших. На другой части кладбища захоронено более 50 тыс. павших в далекие 40-е немецких солдат.

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