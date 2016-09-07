Символ примирения: Под Волгоградом на мемориальном кладбище открыли часовню
Волгоград, 7 сентября, 2016, 15:49 — ИА Регнум. В Волгоградской области на Россошинском мемориальном комплексе появился символ примирения. Это часовня Мира, которая объединяет католическую, лютеранскую и православную церковь. Торжественное открытие состоялось год спустя после закладки — сегодня, 7 сентября, в полдень в Городищенском районе на кладбище, где захоронены советские и немецкие солдаты, погибшие в годы Великой Отечественной войны на Сталинградской земле, передает корреспондент ИА REGNUM.
Часовню возвели по проекту, выполненному известным немецким архитектором Юргеном Фон Ройсом. Она представляет собой две гранитные стелы на постаменте, пишет издание V.1. Одна из них — с православным крестом обращена в сторону советского кладбища, а стена с католическим крестом — в сторону немецкого.
Идея установить памятник погибшим в годы войны, предложенная общественными организациями и представителями немецкого бизнеса, нашла поддержку у местных ветеранов, Русской православной церкви и администрации региона.
Как сообщало ИА REGNUM, летом прошлого года на мемориальное кладбище в селе Россошки прошла торжественная церемония перезахоронения бойцов Советской армии, погибших в Сталинградском сражении. Всего земле были преданы останки 1496 солдат.
Напомним, мемориальный комплекс в Россошках был возведен более 20 лет назад. Первое захоронение 814 советских воинов состоялось в 1997 году, сегодня на кладбище покоятся уже свыше 18,5 тыс. погибших красноармейцев, из них установлены имена более 700 воинов, 330 бойцов захоронены индивидуально, налажена связь с родственниками более 100 погибших. На другой части кладбища захоронено более 50 тыс. павших в далекие 40-е немецких солдат.
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