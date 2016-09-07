Москва, 7 сентября, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Впервые в программе мероприятий форума «Армия-2016» спланировано подписание 17 государственных контрактов с четырьмя предприятиями ОПК на сумму более 130 млрд. рублей, сообщили в Минобороны РФ.

rafabordes Подписание документов

В рамках выполнения государственного оборонного заказа планируется подписание госконтрактов на 6 подводных лодок пр. 636, 3 малых ракетных кораблей пр. 21 631, а также поставку и модернизацию более 230 единиц военной техники.

Условиями госконтрактов также предусмотрена поставка боеприпасов, запасных частей, инструмента и принадлежностей, обеспечение технического надзора и проведение опытно-конструкторских работ.

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Как сообщало ИА REGNUM, международный военно-технический форум «Армия-2016» проходит на территории парка «Патриот» с 6 по 11 сентября. Экспозиция форума размещается в залах и на открытых площадках общей площадью более 200 тыс. кв.м. В первый день работы форума выставочные площадки посетили более 43 тысяч человек. Представлены образцы вооружения и военной техники более 1000 предприятий и конструкторских бюро.