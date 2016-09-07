Москва, 7 сентября, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Ажиотаж вокруг открепительных удостоверений в регионах, когда директора предприятий заставляют сотрудников брать талоны, может говорить о том, у «начальства мозгов просто нет». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, такое мнение высказала сегодня, 7 сентября, на заседании ЦИК РФ глава ведомства Элла Памфилова, комментируя выступление представителя КПРФ, пожаловавшегося на массовую выдачу открепительных талонов в Чувашии, Воронежской области и Санкт-Петербурге.

Заседание ЦИК РФ

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В ходе обсуждения и выступления представителей партий, член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин акцентировал внимание на большой процент выдачи открепительных удостоверений. «Чувашия. Бюджетников мы знаем (заставляют), есть такая информация. Посмотрите, какой процент там уже с открепительным удостоверениям. То же самое — Воронежская область, Санкт-Петербург», — стал перечислять регионы коммунист. Это вызвало недоумение у Эллы Памфиловой, которая поинтересовалась, что «что они с ними (открепительными талонами) будут делать».

— В одном месте директора предприятий говорят: «Возьмите открепительные». И потом поставит галочку: мой работник взял открепительный, — объяснял Афонин.

— И что? Это не влияет на результаты, — пыталась разобраться в вопросе Памфилова.

— Им надо отчитаться, — ответил Афонин.

— За что? — допытывалась глава ЦИК.

— Перед начальством своим, — сказал Афонин.

— Значит, у начальства мозгов просто нет, — сделала вывод Памфилова.

— Значит, нет мозгов, — согласился представитель КПРФ.

Напомним, Чувашия стала лидером в стране по выдаче открепительных удостоверений, уступив первенство только Северной Осетии. Открепительные талоны по состоянию на 30 августа получили более 0,25% избирателей. Со слов участников выборного процесса, ажиотаж наращивают и приезжающие из Москвы люди с пачками нотариально заверенных доверенностей от чувашских гастарбайтеров. Помимо этого, в регионе родилось пиаровское ноу-хау под видом информирования избирателей: в одном из районов республики появились объявления со слоганом «Выезжаешь — получи открепительное удостоверение».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Центральной избирательной комиссии РФ удивлены возникшим накануне выборов ажиотажем на открепительные удостоверения. «Пришел целый ряд обращений, связанных с использованием открепительных удостоверений… Мы голову ломали, почему такой ажиотаж со стороны целого ряда руководителей некоторых предприятий. Думаю, что это от безграмотности», — ранее высказала мнение Памфилова. И подчеркнула, что если они думают, что «устроят «карусели», «желая угодить тому или иному главе администрации того или иного района с помощью открепительных удостоверений», то «глубоко ошибаются».

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Вскоре ЦИК опубликует материал с призывом гражданам звонить на «горячую линию» или обращаться в прокуратуру в случае, если их вынуждают на предприятии брать открепительные или требуют голосовать за определенного кандидата, партию, указала Памфилова. «Это до 5 лет уголовное наказание — имейте в виду», — пригрозила она.

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