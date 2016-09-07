Москва, 7 сентября, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Сегодня, 7 сентября, Министерство обороны России в ходе форума «Армия-2016» заключило ряд контрактов на поставку современных вооружений и военной техники, в том числе подлодок проекта 636 «Варшавянка», сообщили в Минобороны РФ

Vitaliy Ankov/RIA Novosti archive Морской парад

Так, с Зеленодольским судостроительным заводом заключен контракт на постройку малых ракетных кораблей проекта 21 631 «Буян-М». С «Адмиралтейскими верфями» подписали договор на постройку подводных лодок проекта 636 «Варшавянка».

С Уральским заводом транспортного машиностроения заключен контракт на поставку самоходных артиллерийских орудий 2м19м2 «Мста-СМ» и капитальный ремонт самоходных артиллерийских орудий 2с19 до уровня 2с19м1.

Кроме того, подписан контракт на поставку в Вооруженные силы РФ реактивных снарядов для РСЗО «Торнадо-С» и «Смерч».

Читайте также: На форуме «Армия-2016» обсудят национальную безопасность России

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 по 11 сентября в Конгрессно-выставочном центре военно — патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» (Московская область, Алабино) проходит Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2016». В первый день работы форума выставочные площадки посетили более 43 тысяч человек. Представлены образцы вооружения и военной техники более 1000 предприятий и конструкторских бюро. В работе МВТФ принимают участие более 80 зарубежных делегаций.

Отметим, с 6 по 9 сентября запланирована деловая программа. 10 и 11 выставочные мероприятия смогут посетить все желающие.