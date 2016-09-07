Москва, 7 сентября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Восстановительные работы в Приморье необходимо сделать как можно быстрее. Об этом 7 сентября в ходе совещания с правительством заявил президент РФ Владимир Путин.

Ivan Sinichkin Затопивший паводком дом

«Вы понимаете, насколько это важно, не затягивайте. Как только будет возможность, сразу сделайте это как можно быстрее», — сказал Путин главе МЧС Владимиру Пучкову.

Пучков, в свою очередь, рассказал, что окончательный ущерб можно будет установить после третьего удара стихии и схода воды. Министр рассказал, что основную часть восстановительных работ планируется восстановить к сентябрю.

Напомним, в результате стихийного бедствия в Приморском крае пострадали около 40 населенных пунктов в 18 муниципальных районах. Подтоплено 3200 домов, 7,5 тысяч человек оказались в критических условиях. Полностью нарушено транспортное сообщения с 17 населенными пунктами. Стихия разрушила 32 участка дорог, 11 мостов. В ходе спасательной операции были эвакуированы более 700 человек.