Москва, 7 сентября, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Нестабильная экономическая ситуация, дефицит доступных кредитных ресурсов, административное давление, проверки и штрафы, отсутствие защиты права частной собственности — вот что отпугивает потенциальных предпринимателей, а вовсе не сложности, связанные с регистрацией бизнеса, исследованием рынка и составлением бизнес-плана, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор юридической компании URVISTA Алексей Петропольский.

Винсент Ван Гог. Вид на фабрики. 1887

«Это уже вторично: чем выделять финансирование на подобные проекты, лучше оказать реальную поддержку уже работающему и доказавшему свою конкурентоспособность бизнесу. Безусловно, действующие и будущие предприниматели должны иметь свободный доступ к информации, которая могла бы быть полезна им. Однако сейчас лучше сконцентрироваться на решении более существенных, действительно острых проблем, тормозящих экономическое развитие страны», — высказал свое мнение Петропольский.

«Кроме того, важнее поддерживать существующие малые и средние предприятия, а не предпринимать меры по открытию новых. В период экономического кризиса из-за нехватки денег закрываются компании и производства, сокращаются рабочие места — в первую очередь, нужно озаботиться тем, как преодолеть эту негативную тенденцию», — считает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о запуске информационной системы «Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства», призванной упростить процесс открытия нового бизнеса. Задача развития малого и среднего бизнеса остается актуальной для российской экономики, отметил он.