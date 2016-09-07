Москва, 7 сентября, 2016, 13:38 — ИА Регнум. В Центральном избирательном комитете удивлены возникшим накануне выборов ажиотажем на открепительные удостоверения. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 сентября заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. «Пришел целый ряд обращений, связанный с использованием открепительных удостоверений… Мы голову ломали, почему такой ажиотаж со стороны целого ряда руководителей некоторых предприятий. Думаю, что это от безграмотности», — высказала мнение Памфилова.

pixabay.com Карусель

«Если человек берет открепительное удостоверение в одном округе и переезжает в другой, он может голосовать только по одному федеральному списку, только за партию — какая разница, где он проголосует за ту партию, которую он выбрал? Никак это не влияет на голоса», — пояснила председатель ЦИК.

«По одномандатному округу, если в пределах своего округа, то он там может перейти с улицы на улицу и проголосовать. Но за одного из кандидатов, которые там у него в округе», — добавила она.

«Если думают, что они, желая угодить тому или иному главе администрации того или иного района с помощью открепительных удостоверений устроят «карусели», то они глубоко ошибаются», — заявила Памфилова.

Вскоре ЦИК опубликует материал с призывом гражданам звонить на «горячую линию» или обращаться в прокуратуре в случае, если их вынуждают на предприятии брать открепительные или требуют голосовать за определенного кандидата, партию, указала Памфилова. «Это до 5 лет уголовное наказание — имейте в виду», — пригрозила она.

«С недоумением приходится отмечать, что сейчас, на заключительном этапе кампании, любители высоких результатов неправедных путем пытаются толкать своих подчиненных на разного рода предвыборное жульничество», — сетует глава ЦИК.

«Подобные противоправные действия могут закончиться не только отменой выборов там, где будут установлены фальсификации, но и реальными уголовными делами», — сказала в заключение Памфилова.