Москва, 7 сентября, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Руководители ряда субъектов РФ упорно сопротивляются инициативам по повышению прозрачности выборов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила 7 сентября председатель Центрального избирательного комитета РФ Элла Памфилова на заседании. «Некоторые руководители некоторых субъектов РФ так и продолжают пребывать в состоянии 2011 года, не слыша ни президента, ни жителей своего региона, пытаясь восполнить ускользающих авторитет и уважение сограждан административным давлением», — заявила Памфилова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По ее словам, многие губернаторы откликнулись на призыв повысить прозрачность выборов, но «далеко не все».

«Не секрет, что внедрение в избирательную практику старых, отживших подходов, которые они сейчас пытаются применять к организации честных выборов, встречает со стороны людей серьезное возмущение и отпор», — подчеркнула председатель ЦИК. «А внедрение того, что мы пытаемся сделать, новых подходов к организации честных выборов — встречает скрытое, но упорное сопротивление со стороны приверженцев нужных результатов», — продолжила она.

Ведущую роль в этом противодействии играет целый ряд руководителей разного уровня, указала Памфилова. «В гораздо меньших масштабах уже, но пытаются подменять. Такие случаи есть, и мы доведем проверку и разбирательство до конца, до выборов», — подчеркнула она.

С точки зрения возможного ненадлежащего применения административного ресурса озабоченность продолжают вызывать несколько регионов, указала председатель ЦИК. «Алтайский, Краснодарский края, Самарская, Московская, Нижегородская, Тульская, Брянская, Новосибирская области, также Карачаево-Черкесская республика, республика Саха (Якутия), республика Башкортостан, а также некоторые другие», — сказала она.

«Не допустим параллельных систем управления предвыборными процессами. Для этого мы приняли целый ряд серьезный мер, которые сломали эту практику в большинстве регионов. Но там где она еще осталась — надеюсь, доломаем до начала выборов», — сказала в заключение Памфилова.