Душанбе, 7 сентября, 2016, 13:02 — ИА Регнум. На телефоны военнослужащих Таджикистана начали приходить текстовые сообщения от имени бежавшего в ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ — ИА REGNUM ) экс-начальника ОМОН МВД страны Гулмурода Халимова с обещанием «поздравить» родину с 25-летием независимости. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах.

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Ранее ряд экспертов отмечал, что назначение Халимова, обучавшегося борьбе с терроризмом в Советском Союзе, а затем и в США, военным руководителем террористической организации может не только изменить тактику ИГИЛ (запрещено в РФ), но и повлечь за собой рост рисков для стран Средней Азии.

Напомним, что в начале сентября в СМИ появилась информация о том, что бывший начальник таджикского ОМОН, примкнувший к террористам в мае 2015 года, назначен военным лидером группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Таджикским силовикам было поручено «разобраться в новой должности Гулмурода Халимова в рядах «Исламского государства» (запрещено в РФ) и принять меры по предотвращению его возможных разрушительных действий на территории Таджикистана».

Кроме того, ранее за информацию о Гулмуроде Халимове правительство США объявило награду в $3 млн, назвав его одним из ключевых лидеров группировки.

Отметим, что День независимости в Таджикистане отмечается ежегодно 9 сентября. В 2016 году независимости страны исполняется 25 лет, в связи с чем пройдет ряд массовых мероприятий, 9 сентября объявлен выходным днем.