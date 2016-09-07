Москва, 7 сентября, 2016, 12:39 — ИА Регнум. 7 сентября 2016 года состоялось открытие благоустроенного парка Олимпийской деревни в Москве на пересечении Мичуринского проспекта с улицей Лобачевского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мосгорпарка.

Клод Моне. Сад. Парк

«Был открыт накануне Олимпиады-80 как территория для отдыха спортсменов, а затем — жителей Олимпийской деревни. Со времени создания, в течение 35 лет, парк ни разу не ремонтировался. Его общая площадь составляет 53,66 га», — пояснили в пресс-службе.

Парк благоустраивали с учетом пожеланий жителей столицы: в электронном опросе приняли участие 58 тысяч человек. «Жители проголосовали за создание в парке детских площадок (25%), велосипедной инфраструктуры (25%), веревочного городка (16%), площадки для настольного тенниса (10,3%)», — уточнили в пресс-службе.

На территории парка открыты велодорожка, беговой маршрут, спортивные площадки, веревочный городок, пункты проката инвентаря, детские площадки, танцевальные площадки и медпункт.

Напомним, в 2013 году территория парка Олимпийской деревни была передана в ведение департамента культуры города Москвы. Автор проекта благоустройства — британское архитектурное бюро LDA Design.