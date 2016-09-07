Варшава, 7 сентября, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Власти Польши направили руководству США официальный запрос на предложение о поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом, как передает «Голос Америки», сообщили польское правительство и американская оружейная компания Raytheon.

Комплекс «Пэтриот»

«Польша хочет получить официальное одобрение американских властей на сделку по закупке восьми комплексов противоракетной обороны Patriot у компании Raytheon», — уточняется в сообщении.

По предварительным данным, речь идет об оружейной сделке, стоимость которой оценивается в $5 млрд.

Директор Raytheon Integrated Defense Systems Уэс Кремер назвал официальный запрос Польши «важной вехой на пути к появлению шестой страны НАТО, на вооружении которой стоят комплексы Patriot, и 14-й страны — — партнера Patriot».

Другие подробности пока не разглашаются.