Брянск, 7 сентября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз поручил своему заместителю Николаю Щеглову взять на личный контроль каждую школу, которая сейчас подверглась оптимизации, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Альберт Анкер. Сельская школа в Шварцвальде. 1859

«Не менее важный вопрос — это наши дети, образование. Необходимо Вам, Николай Михайлович, каждую школу, где производится оптимизация, взять на личный контроль. Есть случаи, которые стали поводом для решения политических вопросов, но они никаким образом не относятся к заботе о детях», — сказал Александр Богомаз.

Кроме того, он снова заявил о том, что необходимо следить за качеством образования. По словам губернатора, если в школе, к примеру, два учениками и семь преподавателей, то вопрос качества образования остается открытым, так как для его обеспечения необходимо минимум 15 учителей.

«И есть родители, чье мнение, конечно, нужно учитывать, но прежде всего мы должны думать о детях и о том образовании, которое они получат», — цитирует пресс-служба губернатора.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас родители учеников как минимум четырех школ борются против закрытия учебных заведений в Брянской области. Все эти школы — небольшие, находятся они в селах.

К примеру, жители села Глуховка Суражского района даже начали сбор подписей через интернет. Однако местные чиновники и региональные власти не хотят слышать родителей, прикрываясь тем, что здание находится в аварийном состоянии. При этом ученикам придется ездить в школу за 40 км. К слову, активисты ОНФ провели проверку «школьных» маршрутов, правда, в другом районе области, и выявили существенные недостатки. Говоря по-простому, по разбитой дороге уже сейчас опасно перевозить детей, что будет зимой, неизвестно.