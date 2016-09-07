Москва, 7 сентября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. ЦИК опасается возможного применения административного ресурса на выборах в Госдуму VII созыва, передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября.

Константин Трутовский. Помещики-политики.1864

«С точки зрения возможного ненадлежащего применения административного ресурса озабоченность продолжают вызывать следующие регионы: Алтайский и Краснодарский края, Самарская, Московская, Нижегородская, Курская, Брянская, Новосибирская области, Карачаево-Черкесия, Якутия, Башкортостан, Марий Эл, Бурятия, некоторые другие», — заявила Памфилова на заседании ЦИК.

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Ранее Памфилова заверила, что ЦИК будет направлять все жалобы на использование административного ресурса в ходе выборов в Генпрокуратуру.