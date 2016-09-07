Москва, 7 сентября, 2016, 11:38 — ИА Регнум. В Приморском крае будет организовано досрочное голосование для избирателей, которые оказались в зоне подтопления. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила 7 сентября председатель Центрального избирательного комитета РФ Элла Памфилова на заседании.

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«Избирательной комиссией Приморского края по согласованию с нами проводится работа по проведению досрочного голосования на участках, находящихся в зоне затопления», — заявила Памфилова.

В настоящее время в Приморье из-за продолжительных ливней в том числе «подтоплены и повреждены помещения некоторых избирательных участков, выведено из строя технологическое оборудование», — указала председатель ЦИК.

В ходе организации досрочного голосования «с нашей стороны будет оказана вся необходимая финансовая, техническая и методическая помощь», — подчеркнула она.

По ее словам, комиссия уже договорилась о взаимодействии с МЧС и другими ведомствами.