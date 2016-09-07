Москва, 7 сентября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Действующее избирательное законодательство позволяет провести открытые и конкурентные выборы, заявила в ходе заседания глава ЦИК Элла Памфилова.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

«Избирательное законодательство, несмотря на целый ряд определенных моментов, которые мы постоянно критикуем, позволяет провести конкурентные, открытые и легитимные выборы», — сказала глава ЦИК, отметив, что действующие законы дают возможность для участия в выборах «всему спектру политических сил», а также гражданам, которые могут баллотироваться в порядке самовыдвижения.

Вы боры в Госдуму пройдут 18 сентября. В выборах участвуют 14 партий и одномандатники.