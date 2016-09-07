Санкт-Петербург, 7 сентября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Субботняя авария на строительстве Яхтенного моста в непосредственной близости от стадиона «Зенит-Арена» нанесла ущерб окружающей среде. Департамент Росприроднадзора по СЗФО возбудил дело по факту попадания дизельного топлива в воды Финского залива. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 7 сентября, в пресс-службе ведомства.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Ликвидация последствий загрязнения на стройке Яхтенного моста

Напомним, строительный кран рухнул 3 сентября из-за залома стрелы на уровне 15 метров. Никто не пострадал. Изначально пресс-службой ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщалось, что ущерба окружающей среде не нанесено.

Однако позже выяснилось, что при падении крана повредился топливный бак, и нефтепродукты попали в воду. По информации комитета по природопользованию Санкт-Петербурга, при ликвидации последствий аварии с акватории залива было собрано 300 килограммов нефтеводяной смеси.

Инспекторы Росприроднадзора проводят административное расследование в отношении ЗАО «Пилон», осуществляющего возведение моста.

Яхтенный мост является одним из объектов, возводимых в рамках подготовки Петербурга к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Он соединит Приморский район с Крестовским островом, на западной оконечности которого достраивается стадион «Зенит-Арена».