Воронеж, 7 сентября, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Жители микрорайона Подгорное Воронежа чуть не лишились озера — неизвестные пытались его слить по вырытому каналу. Прокуратура начала проверку, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Исаак Левитан. Озеро. Русь. 1898-1900

О попытке слить озеро местные жители узнали накануне, 6 сентября: дамба была разрушена, уровень воды в водоеме значительно упал — озеро в буквальном смысле утекало по каналу. По словам местных рыбаков, буквально за день озеро «отступило» на два метра, и теперь жители боятся не только остаться без места отдыха — как зимнего, так и летнего, но и вовсе без воды.

Как сообщили в прокуратуре, неизвестные вырыли канал между озером и рекой Дон длиной около 600 метров, глубиной два — три метра. Именно по этому каналу озеро стало сливаться в реку Дон.

«Говорит, это всё купили, оформили как лужу на его земле. Я в кадастровую поехал, заказал документы. Мне выдали — там нет реки. Со спутника смотрю — озеро Круглое. А по документам — это получается лужа. Говорят, мы взяли на будущее, года через четыре будем застраивать луга, луга пойма ладно, но реку зачем?» — рассказал ВГТРК местный житель Валерий Востриков.

Прокуратура области организовала проверку, к которой привлечены также сотрудники Воронежской межрайонной природоохранной прокуратуры. В ходе проверки будет дана оценка законности действий лиц, попытавшихся произвести сброс воды из озера Круглое, и при наличии оснований поставлен вопрос об уголовном преследовании.