Эдинбург, Великобритания, 7 сентября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Власти Шотландии начали готовить законодательную базу для проведения нового референдума о независимости от Великобритании, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджн, сообщает Reuters.

The Laird of Oldham Флаги Шотландии и Великобритании

По ее словам, будет проведена консультация о проекте закона о референдуме. Закон должен быть готов для незамедлительного принятия, «если мы придем к заключению, что независимость — это лучший или единственный способ защитить Шотландию», считает Стерджн.

Ранее она заявляла, что в Шотландии будет проведен опрос населения с целью уточнить поддержку идеи о выходе из Великобритании после проведения референдума о Brexit. Отметим, что против Brexit'а проголосовали 68% шотландцев.

Напомним, два года назад в Шотландии прошел референдум о независимости, более половины жителей региона (55%) проголосовали против выхода из состава Великобритании.