Москва, 7 сентября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. До конца сентября 2016 года Федеральное дорожное агентство составит рейтинг из семи инвестпроектов, претендующих на софинансирование за счет сборов системы «Платон», на которые были поданы заявки от регионов. Общая протяженность запланированных к строительству дорог составляет 252 километра, сообщили в Росавтодоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики

Получить межбюджетные трансферты из федерального бюджета, запланированные на 2017 год от сборов системы «Платон», рассчитывают шесть регионов. Хабаровский край заявил на рассмотрение в Росавтодор проект обхода г. Хабаровск. Пермский край претендует на софинансирование строительства трассы «Пермь — Березники» с Восточным обходом г. Перми. Заявку сразу на два объекта подала Республика Башкирия, которая планирует строительство трассы «Стерлитамак — Кага — Магнитогорск» и Восточного выезда из Уфы на трассу М-5 «Урал». Новосибирская область выразила готовность построить мост через р. Обь в створе ул. Ипподромской в г. Новосибирске. Самарская область планирует строительство проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы городского округа Самара, включая реконструкцию автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский и городского округа Самара. Власти Тюменской области с привлечением сборов системы «Платон» готовятся построить окружную дорогу вокруг Тюмени.

По словам главы Росавтодора Романа Старовойта, уже в первый год работы системы «Платон» регионы подготовили свои первые инвестпроекты, предусматривающие трехстороннюю систему финансриования: из федерального и регионального бюджетов, а также за счет средств частного инвестора. «Первая очередь приема заявок от субъектов завершилась успешно», — подчеркнул Старовойт.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в соответствии с решением правительства РФ из средств федерального бюджета 25 регионам направлено 10,8 млрд рублей для приведения в нормативное состояние автодорог регионального (межмуниципального) и местного значения, а также улично-дорожной сети в населенных пунктах.