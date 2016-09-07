Ялта, Крым, 7 сентября, 2016, 16:58 — ИА Регнум. На Украине были привлечены к ответственности экипажи 38 судов, заходивших в крымские порты. При этом общая сумма штрафов составила 240 тыс. гривен (около 600 тыс. по рублей по текущему курсу), следует из сообщения пресс-службы государственной пограничной службы Украины.

Крым. Гурзуф. 1917. Ялтинский порт

«Привлечены к ответственности суднокоманды 38 судов, подозреваемых в заходе в порты временно оккупированной территории АР Крым на общую сумму почти 240 000 гривен», — говорится в сообщении украинской погранслужбы.

Как сообщает пресс-служба, для осуществления дистанционного контроля за судами в Чёрном и Азовском морях используется автоматизированная система надводного мониторинга, которая позволяет определить тип судна, порт приписки, флаг, места последних заходов, ориентировочное время прибытия в следующий порт, а также маршрут движения.

Отметим, что в июне 2014 года министерство инфраструктуры Украины издало приказ о закрытии крымских портов для международного судоходства. Кроме того, в апреле 2016 года кабинет министров Украины также вынес решение о закрытии Керченского и Севастопольского морских рыбных портов. В связи с этим министр транспорта республики Андрей Безсалов тогда заявил, что запрет Украины на эксплуатацию портов Крыма никак не отразится на их работе.

Ранее стало известно, что несмотря на международные санкции и запреты украинской стороны, европейские компании продолжают торговать с Крымом. Согласно результатам недавнего расследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, за последние два года в крымских портах побывали 24 судна под флагами стран ЕС, 43 корабля, зарегистрированные в Евросоюзе, а также 22 судна бенефициаров из ЕС.