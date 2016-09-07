Санкт-Петербург, 7 сентября, 2016, 09:38 — ИА Регнум. Петербургский международный аэропорт «Пулково» утром 7 сентября был эвакуирован после получения сообщения о возможной угрозе. После проведенной проверки воздушная гавань ввернулась к штатному режиму работы.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ООО «Воздушные ворота северной столицы» (управляющая компания аэропорта), эвакуация пассажиров и сотрудников из «нестерильной» зоны аэропорта началась около 07:30 после получения сообщения об угрозе акта незаконного вмешательства в работу «Пулково».

Мероприятия по эвакуации и проверке помещений аэропорта проводились силами службы авиационной безопасности «Пулково» и транспортной полиции.

«В 08:50 был дан отбой, и мы возобновили работу в штатном режиме», — отметили в «Пулково».

Как сообщили ИА REGNUM в транспортной полиции, в ходе проверочных мероприятий проведено обследование аэровокзального комплекса, опасных предметов не обнаружено.

«В настоящее время сотрудниками транспортной полиции устанавливается личность звонившего, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — подчеркнули в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО

Напомним, два дня назад сотрудникам транспортной полиции пришлось эвакуировать пассажиров Балтийского вокзала Санкт-Петербурга. Сделавшая ложное сообщение о заложенной бомбе женщина задержана. Ей грозит до 5 лет заключения и крупный денежный штраф.