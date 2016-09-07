Вашингтон, 7 сентября, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Американские специалисты пришли к выводу, что женщины чаще подвержены заболеваниям печени из-за злоупотребления алкоголем, чем мужчины. Результаты исследований опубликованы на сайте Research Society on Alcoholism.

Жан Беро. Любитель абсента

Ученые исследовали состояние печени 114 добровольцев, страдающих алкоголизмом. Среди них было 74 мужчины и 40 женщин в возрасте от 21 года до 65 лет. У 40 мужчин и 16 женщин был выявлен повышенный уровень печеночного фермента, свидетельствующий о начальной стадии повреждения печени.

По мнению авторов исследования, это говорит о большей предрасположенности женщин к алкогольному заболеванию печени. При этом объем потребляемых спиртных напитков, грозящих развитием заболевания, для женщин ниже, чем для мужчин.