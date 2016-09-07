Осло, 7 сентября, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Норвежский нефтедобывающий полугосударственный концерн Statoil намерен укреплять позиции в Арктике, повышая свое участие в уже существующих проектах и приобретая новые лицензии на разработку норвежского высокоширотного шельфа. Об этом в интервью The Wall Street Journal рассказал вице-президент компании по добыче в Норвегии и Великобритании Йез Аверти.

Фото предоставлено Национальным парком Русская Арктика М. Меньшикова Айсберг. о Чампа

Как заявил собеседник, на четырех участках на Крайнем Севере Statoil собирается приобрести долю британской Tullow Oil, которая в прошлом месяце заявила об уходе с норвежского арктического шельфа и возвращении в Африку и Азию. За счет этой сделки норвежский гигант увеличит свою долю в проекте разработки месторождения Wisting, расположенного в 310 километрах от норвежского побережья, с 15% до 35%. Эта провинция в Баренцевом море одна из самых многообещающих на норвежском Крайнем Севере, рассказал Йез Аверти. «Все, что мы хотим сделать, — утвердиться здесь в качестве лидирующей компании», — пояснил он.

Представитель Statoil также напомнил, что в отличие от Северного моря, где добыча ведется с 1980-х годов, шельф Баренцева моря еще мало освоен. Тут компании рассчитывают на впечатляющие открытия, тогда как в Северном море остается разрабатывать разве что небольшие месторождения вблизи существующей инфраструктуры.

Несмотря на отрицательные результаты разведки в 2013 и 2014 годах, когда, напомним, Statoil пыталась найти залежи неподалеку от проекта «Юхан Кастберг», теперь она намерена взяться за разведку с новой силой. Работы будут вестись в том числе и на самом северном в мире участке — в 420 км от побережья Норвегии. Йез Аверти подчеркнул, что «Баренцево море будет определять и степень активности добывающих компаний в Норвегии, и будущее добычи на норвежском континентальном шельфе». При этом, заметил он, риски того, что бурение пройдет «всухую», в случае с Баренцевым морем резко возрастают, и компании необходимо это учитывать. Что же касается затратности бурения в Арктике, то, как заверил вице-президент Statoil, работы даже в самой северной части Баренцева моря порою проще, нежели в бассейне Норвежского моря, расположенного гораздо южнее. Причина этого — благоприятный ветер и волны, а также меньшее количества морского льда.

Напомним, на северо-восток Баренцева моря и высокоширотный шельф делает ставку и правительство Норвегии. Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе министерство энергетики и нефти объявило о старте нового — 24-го — лицензионного раунда. И хотя предполагается, что лицензий будет выдано немного, власти обещают, что участки будут перспективными, «интересными» и «очень интересными». Отныне, как планируют в министерстве, освоение новых и дальних участков будет происходить по принципу «последовательной разведки»: прежде чем предложить компаниям новые блоки, будут проанализированы результаты разведки по уже выданным ранее лицензиям. В Баренцевом море в ходе предыдущего 23-го раунда в прошлом году было предложено 54 участка, восемь из которых на территории бывшей спорной «серой зоны» в непосредственной близости к границе с Россией. Еще 8 беспрецедентно высоко — за 74-й параллелью.