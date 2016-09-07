Сана, 7 сентября, 2016, 03:50 — ИА Регнум. В результате трех авиаударов беспилотников США в Йемене в срок с 24 по 5 сентября уничтожено 13 членов радикальной группировки «Аль-Каида». Об этом, со ссылкой на заявление Пентагона, сообщает Reuters 7 сентября.

army-news.ru Техник готовит бомбу к беспилотнику

Все три удара против «Аль-Каиды» были проведены на юге Аравийского полуострова, в йеменской провинции Шабва, говорится в заявлении Центрального командования США.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первый из серии ударов военных США по «Аль-Каиде» в Йемене был нанесен 24 августа, ракета беспилотника уничтожила автомобиль с пятью террористами группировки.

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Подчеркивается, что действия американских военных не являются прямым участием США в йеменском конфликте между повстанцами-хуситами и правительством страны, а направлены исключительно против радикальных исламистов. Ещё 20 августа Пентагон вывел из Йемена большую часть своих военспецов и консультантов — до тех пор, пока правительство, поддерживаемое Саудовской Аравией, не «сведет к минимуму потери среди мирного населения».

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По данным ООН, жертвами 18 месяцев вооруженного противостояния в Йемене стали более 10 000 человек, большая часть из них — мирные жители.