Вашингтон, 7 сентября, 2016, 00:40 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин не воспринимает всерьёз кандидата на пост главы Белого дома от демократов Хиллари Клинтон. Об этом миллиардер заявил 6 сентября на встрече со своими сторонниками в Вирджинии, передаёт издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вы знаете, Хиллари любит жёстко играть с Россией. Но Путин смотрит на неё и смеётся. Он смотрит на Хиллари Клинтон и улыбается», — сказал Трамп. По его мнению, в Кремле уверены, что в случае победы Клинтон «с ней будет легко». «Просто взгляните на решения, которые она принимает. Практически в каждом своём решении она потерпела неудачу», — отметил политик.

Трамп подверг жёсткой критике антироссийскую риторику своего оппонента. По его словам, Соединённым Штатам следует наладить отношения с Россией, чтобы совместными усилиями противостоять террористической угрозе: «России нравится ИГИЛ не больше, чем нам. Было бы прекрасно, если бы мы разгромили их совместными усилиями с Россией. Разве это не лучше, чем выступать с жёсткой риторикой?»

Напомним, днём ранее Хиллари Клинтон заявила, что её соперник в борьбе за президентское кресло Дональд Трамп имеет «странное влечение к диктаторам», к которым она отнесла и президента России Владимира Путина. Кроме этого, политик выразила озабоченность наличием «достоверных сообщений» о якобы российском вмешательстве в процесс выборов в США.

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