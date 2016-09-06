Екатеринбург, 6 сентября, 2016, 23:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге проведены задержания подозреваемых в организации массовых беспорядков по улице Депутатской. Также в квартирах подозреваемых были проведены обыски, в результате которых были изъяты предметы имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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По версии следствия, днем 3 сентября 2016 года порядка 16 агрессивно настроенных вооружённых человек на семи автомобилях приехали к дому по улице Депутатской. По данным правоохранительных органов, прибывшая группа была изначально нацелена на причинение вреда здоровью гражданам, проживающем в указанном доме. Указанные действия попадают под признаки преступления ч.ч.1,2 ст.212 УК РФ — организация и участие в массовых беспорядках.

На данный момент в отношении задержанных решается вопрос о предъявлении обвинения и избрания меры пресечения.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, инцидент произошёл 3 сентября. В результате инцидента между группой лиц прибывших к дому по улице Депутатской и находящимися внутри здания гражданами произошла перестрелка в результате которой пострадало девять человек, а двое впоследствии скончались. Было возбуждено уголовное дело за убийство двух лиц и незаконное хранение оружия. Под подозрение попал гражданин, который находился внутри дома на Депутатской в момент нападения. Позже несколько граждан оформили явку с повинной и заявили о том, что применяли самооборону. Данная версия также рассматривается следствием, в результате чего обвинения за убийство пока не предъявлены.

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Напомним, что по одной из версий конфликт разгорелся на почве личной неприязни. Дочь одного из участников конфликта была возлюбленной молодого человека. Однако отец не одобрял её выбор. В результате между родителем и другом дочери возник конфликт, который впоследствии перерос в разборки с перестрелкой и гибелью людей.