Минск, 6 сентября, 2016, 22:03 — ИА Регнум. Председатель Центральной комиссии Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина провела 6 сентября переговоры с поверенным в делах США в Белруссии Робертом Райли, сообщает сайт ЦИК РБ.

Сергей Шиптенко ИА REGNUM Агитплакат парламентской выборной кампании на пл. Независимости (Ленина) в Минске

«На встрече были обсуждены вопросы проведения выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, уделив особое внимание процедуре подсчета голосов», — сказан в кратком официальном сообщении.

Сайт посольства США в постсоветской республике не сообщает о переговорах. Государственные СМИ Белоруссии также не уточняют подробности встречи Ермошиной с Райли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии проходит парламентская кампания, по итогам которой Александр Лукашенко сформирует лояльный к себе состав двухпалатного Национального собрания в Белоруссии. США не считают Нацсобрание постсоветской республики демократически сформированным парламентом и Александра Лукашенко демократически избранным президентом.

Москва всегда признавали итоги любых выборных кампаний в постсоветских республиках, в том числе в Белоруссии. США и ЕС обусловили улучшение отношений с официальным Минском ходом и итогами парламентской кампании, которая завершится в сентябре 2016 года.