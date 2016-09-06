Тегусигальпа, 6 сентября, 2016, 20:56 — ИА Регнум. Правообладатели российского анимационного сериала «Смешарики» заключили соглашение о демонстрации полнометражных фильмов этой франшизы на территории Северной и Центральной Америки. В Центральной Америке зрители увидят все три части франшизы: «Смешарики. Начало», «Смешарики. Легенда о Золотом драконе» и самый новый — «Смешарики. Дежавю» (релиз намечен на осень 2017 года). Прокат запланирован в Белизе, Коста-Рике, Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе, Никарагуа и Панаме, сообщает интернет-издание «Фонтанка».

Персонажи анимационного сериала «Смешарики»

Называться будут «Смешарики» — «Кикорики», так как такое наименование более благозвучно звучит на английском и испанском языках.

Напомним, что другой российский анимационный сериал «Маша и Медведь» демонстрировался в Уругвае в январе 2016 года на федеральном телеканале TNU на испанском языке. А также его посмотрели в Мексике, Чили, Аргентине. На сегодняшний день — это самый известный в мире анимационный проект.